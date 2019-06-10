賓士貓廁所大叫找媽！　進去5秒「臭到伸手關門」：有..毒..

寵物小組／採訪報導

吵著要進來還嫌棄！台南一隻2歲的賓士貓阿墾是個小媽寶，這天馬麻在廁所解放時，牠站在門外大叫。沒想到這孩子一開門就被濃郁的臭味嚇到，待了5秒默默又把門關上，逗趣的舉動讓馬麻哭笑不得的直呼，「超沒禮貌！」

▲吵著要進廁所的賓士貓，一聞到臭味自動關門離開。（圖／網友左左授權提供，下同）



請繼續往下閱讀...

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主左左笑說，阿墾平常是家裡毛孩年紀最小的，也是最白目的小屁貓，但卻非常黏人，上廁所一定要跟進來，「我每次大號時間比較久，阿墾就會在門外鬼吼鬼叫還猛撞門，所以上到一半都要幫牠開門，那一天影片是想說乾脆不鎖門，讓牠自己進來，結果竟然頭探了一下又把門關起來...」就好誤入毒氣室一樣，出去也不叫了。

▲阿墾很愛幫忙檢查馬桶使用的狀況。

左左提到收編阿墾的故事時表示，牠是全家出遊時發現的流浪幼貓，於心不忍之下撿回家照顧，長期在狗堆長大的阿墾，行為舉止比起貓咪來說更像狗，但也很愛欺負狗哥哥狗姐姐，可能覺得大家都會讓牠吧，個性特別霸道。

▲▼阿墾是家裡唯一的貓咪，年紀最小最喜歡鬧狗哥哥跟狗姐姐。



（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

許多網友看完紛紛被阿墾的反應給笑噴，紛紛留言打趣，「 好可愛喔還把門關起來」、「自己開門又關門」、「隔著螢幕都聞到味道了」、「喵：救命...味道有毒！」、「馬麻的顏面何存？」、「知道臭自己還關門」、「我家的貓也是，愛進廁所又怕味道XD」。

更多精彩影音：