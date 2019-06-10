ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

賓士貓廁所大叫找媽！　進去5秒「臭到伸手關門」：有..毒..

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／採訪報導

吵著要進來還嫌棄！台南一隻2歲的賓士貓阿墾是個小媽寶，這天馬麻在廁所解放時，牠站在門外大叫。沒想到這孩子一開門就被濃郁的臭味嚇到，待了5秒默默又把門關上，逗趣的舉動讓馬麻哭笑不得的直呼，「超沒禮貌！」

▲▼賓士貓廁所大叫找媽！　進去2秒「臭到關門」：裡面有毒...。（圖／網友左左授權提供）

▲吵著要進廁所的賓士貓，一聞到臭味自動關門離開。（圖／網友左左授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主左左笑說，阿墾平常是家裡毛孩年紀最小的，也是最白目的小屁貓，但卻非常黏人，上廁所一定要跟進來，「我每次大號時間比較久，阿墾就會在門外鬼吼鬼叫還猛撞門，所以上到一半都要幫牠開門，那一天影片是想說乾脆不鎖門，讓牠自己進來，結果竟然頭探了一下又把門關起來...」就好誤入毒氣室一樣，出去也不叫了。

▲▼賓士貓廁所大叫找媽！　進去2秒「臭到關門」：裡面有毒...。（圖／網友左左授權提供）

▲阿墾很愛幫忙檢查馬桶使用的狀況。

左左提到收編阿墾的故事時表示，牠是全家出遊時發現的流浪幼貓，於心不忍之下撿回家照顧，長期在狗堆長大的阿墾，行為舉止比起貓咪來說更像狗，但也很愛欺負狗哥哥狗姐姐，可能覺得大家都會讓牠吧，個性特別霸道。

▲▼賓士貓廁所大叫找媽！　進去2秒「臭到關門」：裡面有毒...。（圖／網友左左授權提供）

▲▼阿墾是家裡唯一的貓咪，年紀最小最喜歡鬧狗哥哥跟狗姐姐。

▲▼賓士貓廁所大叫找媽！　進去2秒「臭到關門」：裡面有毒...。（圖／網友左左授權提供）

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

許多網友看完紛紛被阿墾的反應給笑噴，紛紛留言打趣，「 好可愛喔還把門關起來」、「自己開門又關門」、「隔著螢幕都聞到味道了」、「喵：救命...味道有毒！」、「馬麻的顏面何存？」、「知道臭自己還關門」、「我家的貓也是，愛進廁所又怕味道XD」。

更多精彩影音：

關鍵字： 廁所關門伸手毒氣

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

急著送哥姐上學「忍便」　回程「這一幕」讓媽狂催油門

海豹游太快！來不及剎車擠成「大餅臉」　還是一臉笑意

影／每隔2小時衝回家餵奶！客驚「怎麼沒狗味」　運將..

香菸是這樣來的　米格魯被迫日吸30根菸直到死亡

床被搶走阿金無辜求救！媽打氣：拿出氣魄來　結局讓百..

影／橘貓站流理台開櫃子...下秒掉出「巨無霸飼料」..

影／海關犬上班緊張！找訓犬員蹭腿撒嬌　隔壁老鳥這反..

影／主委指著狗說不行！媽氣炸以為被嫌棄　聽完下一句..

影／小橘貓「認定」男孩偷跟後面：當我鏟屎官！　最後..

傲嬌橘貓見「炸毛新成員」舉手想巴頭　看到牠「萌Q正..

馬麻被霸佔...醋桶貓爆氣飆髒話 飛機耳+「死亡凝..

違法不良繁殖場!利用完當垃圾丟 白貴賓四肢變形 毛..

怕爆剪指甲！美容師喬「魔法姿勢」　老阿金頭饋上來秒..

遛主子囉！萌娃載美貓出巡 安全帶繫好繫滿兜風去～

呆萌貓玩「打地鼠」狂敲卻不抓　歪頭滿臉問號：這要怎..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

賓士貓鬼祟偷看馬麻上廁所 對視2秒...「太臭」立..

蝙蝠貓掛欄杆倒栽蔥「跟尾巴打架」 自我娛樂技能一流..

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟..

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆..

賓士貓廁所大叫找媽！　進去5秒「臭到伸手關門」：有..

小黃狗遭「膠帶綑綁」倒地！彰化男狂嗆：已經吃完了　..

黃狗水汪眼討摸　爸狂打電動不理...牠「一巴掌下去..

法鬥犬搶球「當機2分鐘」！互饋頭快睡著　爸笑：以為..

虎斑汪漏接麵包...自己傻眼　「這瞬間」讓網友笑到..

貴賓狗門口傻等！咬玩具躺鞋淚眼憂鬱　網融化：牠想媽..

母猴前肢潰爛倒路邊離世　小猴緊抱遺體撒嬌還想吸奶

到此一遊？小琉球活珊瑚被簽「OO」2字　潛水客氣炸

室友餵橘貓竟「狂吸」爽到勾腳！　聖上眼神死任擺佈

超愛看卡通！貓星人與妹妹相約看電視　爸萌傻：有動物..

《聖靈之光2》最新宣傳片E3亮相　2020年2月1..

硬要室內開窗抽菸！串燒店「移工髒亂轟炸」老闆傻眼　..

林東芳隔壁出租…「除牛肉麵外」都可！超狂布條笑翻網..

孫鵬深夜聚餐喝爛醉！　「一路勾肩狄鶯」扶持畫面超溫..

曾之喬被騙匯百萬元！　遇周湯豪「有收到錢嗎？」才驚..

快訊／國道阿羅哈客運「衝出邊坡」…直墜平面道路！1..

中國商品貼「越南製」銷美避關稅！　越南政府：將重懲..

佛里曼：川普不妨約習去新加坡「渡假」　由李顯龍主持..

華南青少棒／三年終於等到首轟　桃園萬樂南拚指定打擊..

影／中投公路狂飆撞小貨車…運將頭顱變形亡！女雙手染..

寵物動物熱門新聞

柴「忍便」送哥姐上學　出現這幕

海豹游太快忘剎車　臉被擠扁超萌

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

震撼！　米格魯被迫日吸30根菸

阿金從喵皇奪回狗床　結局神療癒

橘貓偷巨無霸飼料　2千人驚呆！

海關犬蹭腿撒嬌　隔壁老鳥汪睡翻

媽以為愛犬被嫌棄　聽下一句笑了

小貓偷偷跟在男孩後面：就是你了..

橘貓想打新成員　見牠正臉定格了

主人放任搭扶梯　博美腳丫遭捲入

3貓結紮　退麻醉抱一起超ㄎㄧㄤ

孩子不能偷生！貓媽抱女兒撞臉了

禁獸醫配藥給毛孩？飼主：整人嗎

讀者迴響

熱門新聞

柴「忍便」送哥姐上學　出現這幕

海豹游太快忘剎車　臉被擠扁超萌

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

震撼！　米格魯被迫日吸30根菸

阿金從喵皇奪回狗床　結局神療癒

橘貓偷巨無霸飼料　2千人驚呆！

海關犬蹭腿撒嬌　隔壁老鳥汪睡翻

媽以為愛犬被嫌棄　聽下一句笑了

小貓偷偷跟在男孩後面：就是你了..

橘貓想打新成員　見牠正臉定格了

主人放任搭扶梯　博美腳丫遭捲入

3貓結紮　退麻醉抱一起超ㄎㄧㄤ

孩子不能偷生！貓媽抱女兒撞臉了

禁獸醫配藥給毛孩？飼主：整人嗎

「比貓熊更珍貴！」台灣黑熊登C..

最新影片

更多

馬麻被霸佔...醋桶貓爆氣飆髒話 飛機耳+「死亡凝視」：靠X下來！

違法不良繁殖場!利用完當垃圾丟 白貴賓四肢變形 毛髮打結癱路邊

怕爆剪指甲！美容師喬「魔法姿勢」　老阿金頭饋上來秒放鬆睡到腳滑

遛主子囉！萌娃載美貓出巡 安全帶繫好繫滿兜風去～

呆萌貓玩「打地鼠」狂敲卻不抓　歪頭滿臉問號：這要怎麼玩？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面