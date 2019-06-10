貴賓狗門口傻等！咬玩具躺鞋淚眼憂鬱　網融化：牠想媽媽了

▲狗狗在馬麻出門之後，咬著玩具和零食睡在鞋子上等她回家。（圖／有點毛毛的／網友Jacinta Yao提供）

寵物小組／綜合報導

思念的神情全寫在臉上！日前一名飼主貼出一張動人的照片，這天她出門不久收到老公傳來的照片，家裡的貴賓狗QQ自己跑去睡門口，側著身體躺在鞋子上淚眼憂鬱，正在傻傻等門，心疼的眼神讓許多網友看完跟著被融化，直呼「牠想媽媽了！」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

飼主Jacinta Yao日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出照片寫道，「先生說這孩子每當我出門，就把牠最愛的玩具和零食，咬去放在我鞋子裡，然後睡在上面」，畫面中的愛犬QQ枕在女鞋上，眼神望著遠方放空，傻傻等在門口，似乎期盼著馬麻能早點回家，畫面讓人心疼又十分可愛。而馬麻回到家也趕快抱緊處理，安撫一下狗狗的情緒。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

許多網友看到QQ憂鬱的小眼神，紛紛留言分享相同經驗，「我家的也會睡在拖鞋上，還會喬好位置，一隻靠頭一隻身體躺」、「牠不想要媽媽出門啦」、「狗狗在家想你了」、「我家的是會把我的室內拖鞋叼去任何他想睡覺的地方陪牠睡」、「牠想依偎在有你的味道」、「趕快衝回家抱緊！」。

更多精彩影音：