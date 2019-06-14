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寵物雲竹東店義診來囉！　同場加映認養活動幫救援黃狗找家

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▲▼ETtoday東森寵物雲竹東店義診活動。（圖／東森寵物雲竹東店提供）

▲東森寵物雲竹東店義診就在這週六！（圖／東森寵物雲竹東店提供，下同）

寵物小組／綜合報導

ETtoday東森寵物雲今年特別舉辦巡迴義診活動，與「ProudPet嬌寵醫生」一起合作，守護毛孩的健康！這周六（14日）資深獸醫陳正倫將到新竹竹東門市，替毛小孩們做免費的健康檢查。義診現場店家不但有多項優惠商品，還有溫馨認養活動，期盼能為狗狗「六八」找到一個幸福的家。

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▲▼ETtoday東森寵物雲竹東店義診活動。（圖／東森寵物雲竹東店提供）

▲陳正倫醫生細心地幫兔子檢查。

東森寵物雲商店竹東門市將在這周六1點到7點進行義診活動，飼主們可以帶著毛孩到店內接受免費檢查，有助於了解寶貝們的身體狀況！另外，當天參加義診的前30名會員，都能獲得寵物涼感巾及寵物洗劑乙瓶。竹東店也特別加碼，推出多款犬用零食3包499、精選貓砂3包499等超值商品，讓飼主可以獎勵乖乖接受檢查的毛寶貝們。美容部分也祭出限時優惠，買4洗送1洗，包月第2個月再打7折！

▲▼ETtoday東森寵物雲竹東店義診活動。（圖／東森寵物雲竹東店提供）

▲店貓「阿比」是隻迎賓貓，迎接客人們的到來。

▲▼ETtoday東森寵物雲竹東店義診活動。（圖／東森寵物雲竹東店提供）

▲店狗們歡迎大家來做健康檢查！

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

除了優惠活動以外，竹東店還特別舉辦溫馨認養活動，想替「六八」找尋一個溫暖的家！六八大約5個月前誤闖68快速道路，被好心民眾救下後，送往竹東店安置照顧，所幸身體狀況良好，沒有受傷。牠的個性溫馴、愛乾淨也十分親人，不跟其他貓狗起衝突，脾氣良好，雖然牠已經8歲，但仍期待著有愛牠的家人出現。

▲▼ETtoday東森寵物雲竹東店義診活動。（圖／東森寵物雲竹東店提供）

▲▼六八正在等一個家。

▲▼ETtoday東森寵物雲竹東店義診活動。（圖／東森寵物雲竹東店提供）

【東森寵物雲商店竹東門市分店資訊】

電話：03-5102715 310

地址：新竹縣竹東鎮長春路三段224號

營業時間：11:00~22:00

美容營業時間：11:00~21:00

▼掃描下載「嬌寵醫生APP」。

「嬌寵醫生」app。（圖／翻攝自app介面）

陳正倫醫師
現職：嬌寵醫生創辦人兼執行長
經歷：板橋仁愛家畜醫院主治醫師、全國動物醫院主治醫師／分院長

【6月份義診時間】

第一場（已結束）
時間：2019/06/01（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲苗栗店（苗栗縣苗栗市中正路109號）

第二場（已結束）
時間：2019/06/08（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉松林村新興路56號1樓）

第三場
時間：2019/06/15（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路3段224號1樓）

第四場
時間：2019/06/16（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲桃園蘆竹店（桃園市蘆竹區南昌路266號）

第五場
時間：2019/06/22（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號、214號）

第六場
時間：2019/06/23（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲中壢健行店（桃園市中壢區健行路178號）

▼更多精采影音。

關鍵字： ETtoday東森寵物雲竹東店巡迴義診健康檢查

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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