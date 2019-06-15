ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

早上湖畔散步！　她驚見湖中鱷魚「頭頂插把牛排刀」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

實習記者陳妙津／綜合報導

美國女子韋佛（Erin Weaver）13日在德州本德堡郡（Fort Bend County）湖畔發現，有隻鱷魚頭頂竟活生生地被插了把刀，她痛心地拍下照片並PO網，表示「無法相信有人會對社區裡的鱷魚這麼做」。當地野生動物機關已經接獲通知，並搜尋了附近區域卻未找到鱷魚，未來將會持續搜救。

 ▲▼美國德州一條鱷魚竟遭人惡意插刀頭頂，引發居民怒火。（圖／翻攝自推特／@LostWeapons）

  ▲美國德州一條鱷魚竟遭人惡意插刀頭頂，引發居民怒火。（圖／翻攝自推特／@LostWeapons）

請繼續往下閱讀...

據《福斯新聞》報導，發現鱷魚受傷的韋佛，每天早晨都會在附近湖邊散步，也很喜愛湖邊棲息的鱷魚，13日早晨6點時，她卻看見一條棲息於岩石附近的鱷魚頭頂，活生生插了把刀。韋佛表示，「牠轉過身朝我游來，我便看見有把像是牛排刀一樣的東西插在牠頭頂，這很令人難過，無法相信有人會對社區的鱷魚做這種事。」

韋佛將令人痛心的一幕拍下PO網，表示「刀子非常接近鱷魚眼睛」，並發覺自己並非第一個看到這條被凌虐鱷魚的人。許多社區居民同感悲傷，紛紛發文回應，並希望能有人幫助鱷魚。

當地野生動物部門接獲通知後，已在14日搜尋附近區域，卻沒有找到受傷鱷魚。相關官員則表示，刀子可能已經從鱷魚頭上脫落，但未來仍會繼續搜救。

關鍵字： 美國Erin Weaver鱷魚北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

有哈味！烏秋為保護鳥巢狂巴頭　二哈滿臉問號：散個步錯了嗎...

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

兄弟姐妹都有家了...萌幼幼卻即將送進狗場　她嘆：..

絕美毛保姆「不讓奴才碰寶寶」　爸無奈：孩子你生的？

影／半癱盲汪躺路邊整晚淋雨　嗚咽眨眼「想看恩人」…..

影／散步見新面孔！哈士奇見「溫馴大佬」熱情討抱　網..

淡定獒半夜突對門狂吠　她耳邊傳女人喊「讓我進去！」

影／狗派出門買東西卻帶回濕透小病貓　從此開啟貓奴生..

奧萬大首次紀錄！台灣藍鵲大戰阿里山龜殼花　遊客嚇壞..

3年祖孫情沒變！　阿嬤同位置「黑髮→白髮」把小狗餵..

養到驚喜包！小橘貓長成「溫柔巨人」　坐著比牧羊犬高..

影／神奇召喚術！伸手凹2下「萌Q生物」塞滿手掌　上..

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一..

那是牽繩啦！好奇柴狂繞94要追它　怒追20圈一個回..

真面目曝露！半夜兩腳站立走動　客廳狂跳突被人類抓包..

頭太大惹！鬆獅犬硬走窄縫卡住 「榮浩式囧臉」媽笑..

自彈自唱橘喵突拿山竹擋鏡頭　秒變限制級影片網笑：高..

狗派買東西帶回濕透小病貓　從此開啟貓奴生活狂收編8..

萌貓聽見奴才聲音守監視器　無辜大眼看鏡頭：「快回家..

猜肉選錯手...柴柴小宇宙崩潰　認命吃小肉絲網讚：..

早上湖畔散步！　她驚見湖中鱷魚「頭頂插把牛排刀」

傻傻水牛找不到主人「半夜逛大街」沿路敲門　警當牧童..

奧萬大首次紀錄！台灣藍鵲大戰阿里山龜殼花　遊客嚇壞..

汪星人剃毛！肥嫩大屁屁秒變「喔Good給」　網笑：..

東寵健行、蘆竹店開幕！　毛孩快來「飼料試吃會」同樂

路邊見貓屍？暖男悲傷停車想善後...下秒「屍體」抬..

健康檢查還能吃到大G腿？　快來東寵健行、蘆竹店搶好..

萌喵夾魚乾狂嗑發出清脆「卡滋聲」　網讚：這吃播很可..

飼主自製障礙賽道！蜜袋鼯萌臉狂奔　「跳傘找媽」45..

貓咪霸佔機車惡行遭PO網　萌喊一聲「啊」網全淪陷：..

缺血！台北各血型庫存全亮紅燈　O型「最慘」存量剩3..

嗆蘇貞昌攝影機緊盯「不太光明磊落」 政院酸：韓市長..

周董超狂　拎7萬香奈兒籃球問「誰想鬥牛」

配備升級造就新街頭風格　BMW新年式X2「188萬..

《電馭叛客2077》戰鬥E3閉門展示　遠程、近戰打..

日職／王柏融首打席深遠二壘安打　2局巨人5：0火腿

陳建仁出席政大畢典　勉學生「成為傑出領導者」6項信..

空拍圖曝光！韓粉撐傘「頂32度高溫」撐傘狂揮國旗　..

3歲癲癇休克...他「重生21年」退伍前遭撞腦死　..

她睡不到10分鐘請先生幫兒子泡奶...他「專注手遊..

寵物動物熱門新聞

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

奧萬大藍鵲「大戰」阿里山龜殼花

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

橘貓變溫柔巨人　坐著高過牧羊犬

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

黑妹自帶白內褲　一抬腿就好害羞

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

浪浪飼料莫名消失　她見兇手嚇到

豹遭7狗圍咬　奮力反擊仍倒血泊..

讀者迴響

熱門新聞

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

奧萬大藍鵲「大戰」阿里山龜殼花

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

橘貓變溫柔巨人　坐著高過牧羊犬

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

黑妹自帶白內褲　一抬腿就好害羞

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

浪浪飼料莫名消失　她見兇手嚇到

豹遭7狗圍咬　奮力反擊仍倒血泊..

神桌下有狗腿！媽抓出來拳頭硬了

最新影片

更多

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

那是牽繩啦！好奇柴狂繞94要追它　怒追20圈一個回頭...總算發現了XD

真面目曝露！半夜兩腳站立走動　客廳狂跳突被人類抓包：快逃！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面