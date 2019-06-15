早上湖畔散步！　她驚見湖中鱷魚「頭頂插把牛排刀」

實習記者陳妙津／綜合報導

美國女子韋佛（Erin Weaver）13日在德州本德堡郡（Fort Bend County）湖畔發現，有隻鱷魚頭頂竟活生生地被插了把刀，她痛心地拍下照片並PO網，表示「無法相信有人會對社區裡的鱷魚這麼做」。當地野生動物機關已經接獲通知，並搜尋了附近區域卻未找到鱷魚，未來將會持續搜救。

▲美國德州一條鱷魚竟遭人惡意插刀頭頂，引發居民怒火。（圖／翻攝自推特／@LostWeapons）

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據《福斯新聞》報導，發現鱷魚受傷的韋佛，每天早晨都會在附近湖邊散步，也很喜愛湖邊棲息的鱷魚，13日早晨6點時，她卻看見一條棲息於岩石附近的鱷魚頭頂，活生生插了把刀。韋佛表示，「牠轉過身朝我游來，我便看見有把像是牛排刀一樣的東西插在牠頭頂，這很令人難過，無法相信有人會對社區的鱷魚做這種事。」

韋佛將令人痛心的一幕拍下PO網，表示「刀子非常接近鱷魚眼睛」，並發覺自己並非第一個看到這條被凌虐鱷魚的人。許多社區居民同感悲傷，紛紛發文回應，並希望能有人幫助鱷魚。

當地野生動物部門接獲通知後，已在14日搜尋附近區域，卻沒有找到受傷鱷魚。相關官員則表示，刀子可能已經從鱷魚頭上脫落，但未來仍會繼續搜救。