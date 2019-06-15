ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

飛來橫禍！小狗衝出遭重機撞死　騎士摔傷ＰＯ文找飼主

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲廖姓男子騎乘重機，當場把衝出路邊的小狗撞死，自己也全身摔傷，也ＰＯ文尋找飼主致歉，並處理善後 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲廖姓男子騎乘重機，當場把衝出路邊的小狗撞死，自己也全身摔傷，隨後並ＰＯ文尋找飼主致歉，處理善後 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

嘉義縣1名廖姓男子，14日和友人準備騎重機環島，下午2時30分左右，行經苗栗縣竹南鎮時，撞上一隻突然從路邊衝出的小狗，騎士摔得全身是傷，小狗更是當場死亡，而廖男隨後ＰＯ文找尋狗主人，想要表達抱歉之意，也希望飼主能出面解決後續問題。

廖姓男子表示，自己與朋友約好要騎重機環島，14日下午2時許，行經竹南鎮崎頂里附近，因朋友騎在前方，機車呼嘯而過的聲音讓路邊的一隻小狗追出來，但自己看到時已經來不及煞車，小狗當場被撞飛死亡，而自己也全身摔傷。

請繼續往下閱讀...

▲廖男因閃避不及，當場撞死小狗，自己也摔傷送醫治療 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼廖男因閃避不及，當場撞死小狗，自己也摔傷送醫治療 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲廖男因閃避不及，當場撞死小狗，自己也摔傷送醫治療 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

廖男把整個過程ＰＯ上自己的臉書說「因路邊狗突然衝出追前方友人， 造成本人來不及閃避而撞上，小狗當場死亡我深感抱歉 ！」同時也轉貼到《苗栗大小事》社團，希望大家能幫忙找尋飼主；廖男說，撞死小狗很抱歉，但飼主未盡到飼養的責任，導致車毀人傷，修車就花了5萬元，連同醫藥費用超過2000元，這些費用應該要讓飼主負擔。

而竹南分局也表示，依照動物保護法規定，飼主必須採取適當防護措施，避免造成他人危險，如有過失責任造成損失，被害者可依民法依法請求賠償。

關鍵字： 重機環島撞死狗摔傷

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

兄弟姐妹都有家了...萌幼幼卻即將送進狗場　她嘆：..

絕美毛保姆「不讓奴才碰寶寶」　爸無奈：孩子你生的？

影／狗派出門買東西卻帶回濕透小病貓　從此開啟貓奴生..

影／半癱盲汪躺路邊整晚淋雨　嗚咽眨眼「想看恩人」…..

奧萬大首次紀錄！台灣藍鵲大戰阿里山龜殼花　遊客嚇壞..

影／散步見新面孔！哈士奇見「溫馴大佬」熱情討抱　網..

淡定獒半夜突對門狂吠　她耳邊傳女人喊「讓我進去！」

3年祖孫情沒變！　阿嬤同位置「黑髮→白髮」把小狗餵..

養到驚喜包！小橘貓長成「溫柔巨人」　坐著比牧羊犬高..

影／神奇召喚術！伸手凹2下「萌Q生物」塞滿手掌　上..

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一..

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作.....

奴才腿上睡再熟...聽到名字秒抬頭　豆漿瞪大眼睛必..

找到喵喵開關！主人用生命揉鼻 橘貓爽到瞇眼定格..

黑汪偷吃蛋糕椅上都是屑屑！被抓包下秒叼玩具謝罪：原..

那是牽繩啦！好奇柴狂繞94要追它　怒追20圈一個回..

真面目曝露！半夜兩腳站立走動　客廳狂跳突被人類抓包..

頭太大惹！鬆獅犬硬走窄縫卡住 「榮浩式囧臉」媽笑..

「真人版泰山」求黑猩猩幫洗頭...卻「玩到長髮打結..

等到不耐煩！主人削水果阿金忙著接果皮　網笑：多餓？

背包露「柯基頭」吐舌度估！　乘客被萌到狂拍、想偷摸

清理貓砂發現臉書被PO文！神秘「O)))」笑翻網：..

直擊／台灣藍鵲大戰阿里山龜殼花　猜猜誰變成午餐？

背脊忽然涼！轉頭見歐告叼「超大蜜汁雞腿」：媽媽你忘..

爸發5張歐告歪照求「選帥」　網點開看笑了：是複製貼..

飛來橫禍！小狗衝出遭重機撞死　騎士摔傷ＰＯ文找飼主

初次見面！　貓被弟弟「口水搔癢」滿臉問號：在幹麻？

浪汪中山豬吊腳掌見骨仍傻笑　她自責：是結紮原放的孩..

斯巴達障礙跑競賽、三色週末賽雙強出擊　柳諭傑三度挑..

距地鐵1分鐘！全球首間「可入住的茶室」膠囊旅館東京..

剩下15天...移民署掃蕩非法移工531人　專案結..

北市房價太高　7成購屋族無奈「棄新買舊」　

逃犯條例修法暫緩　總統府高度關注：港府應確保香港人..

女友生日！他買一束鮮花「停車場給驚喜」　撞見綠爆一..

何超盈懷孕7月挺巨肚…網驚「胖成2個人」　小7歲未..

不斷更新／郭嚴文敲安帶動攻勢　4局Lamigo 3..

NASA在火星上發現「星際艦隊」標誌！　影迷興奮：..

NBA冠軍賽人氣差？　全美收視寫10年新低

寵物動物熱門新聞

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

奧萬大藍鵲「大戰」阿里山龜殼花

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

橘貓變溫柔巨人　坐著高過牧羊犬

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

浪浪飼料莫名消失　她見兇手嚇到

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

黑妹自帶白內褲　一抬腿就好害羞

豹遭7狗圍咬　奮力反擊仍倒血泊..

讀者迴響

熱門新聞

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

奧萬大藍鵲「大戰」阿里山龜殼花

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

橘貓變溫柔巨人　坐著高過牧羊犬

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

浪浪飼料莫名消失　她見兇手嚇到

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

黑妹自帶白內褲　一抬腿就好害羞

豹遭7狗圍咬　奮力反擊仍倒血泊..

想參加畢典　女兒一句話讓媽無語

最新影片

更多

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

奴才腿上睡再熟...聽到名字秒抬頭　豆漿瞪大眼睛必回應：怎麼了？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面