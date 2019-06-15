飛來橫禍！小狗衝出遭重機撞死　騎士摔傷ＰＯ文找飼主

▲廖姓男子騎乘重機，當場把衝出路邊的小狗撞死，自己也全身摔傷，隨後並ＰＯ文尋找飼主致歉，處理善後 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

嘉義縣1名廖姓男子，14日和友人準備騎重機環島，下午2時30分左右，行經苗栗縣竹南鎮時，撞上一隻突然從路邊衝出的小狗，騎士摔得全身是傷，小狗更是當場死亡，而廖男隨後ＰＯ文找尋狗主人，想要表達抱歉之意，也希望飼主能出面解決後續問題。

廖姓男子表示，自己與朋友約好要騎重機環島，14日下午2時許，行經竹南鎮崎頂里附近，因朋友騎在前方，機車呼嘯而過的聲音讓路邊的一隻小狗追出來，但自己看到時已經來不及煞車，小狗當場被撞飛死亡，而自己也全身摔傷。

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▲▼廖男因閃避不及，當場撞死小狗，自己也摔傷送醫治療 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

廖男把整個過程ＰＯ上自己的臉書說「因路邊狗突然衝出追前方友人， 造成本人來不及閃避而撞上，小狗當場死亡我深感抱歉 ！」同時也轉貼到《苗栗大小事》社團，希望大家能幫忙找尋飼主；廖男說，撞死小狗很抱歉，但飼主未盡到飼養的責任，導致車毀人傷，修車就花了5萬元，連同醫藥費用超過2000元，這些費用應該要讓飼主負擔。

而竹南分局也表示，依照動物保護法規定，飼主必須採取適當防護措施，避免造成他人危險，如有過失責任造成損失，被害者可依民法依法請求賠償。