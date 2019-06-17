死了都要做！被伴侶「從頭啃掉」　公螳螂下身仍在啪啪啪...

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國際中心／綜合報導

自然界動物千百種，但少有能比螳螂交配更可怕的。英國皇家學會一項研究指出，約有25%母螳螂受精後，便會吃掉公螳螂，以「性食同類」的方式，將公螳螂體內90%的養分傳給螳螂寶寶，以犧牲對繁衍下一代做出更多貢獻。而公螳螂還會因為頭部中樞神經被啃食，受刺激後射出大量精液，確保受精，更增進物種的繁衍成功率。

螳螂素來有「性食同類」的生物習性，為了補充產卵時所需要的蛋白質，約有25%母螳螂會在交配結束或過程中，從頭部將公螳螂啃食，而且在交配時的母螳螂食物含量中，公螳螂屍體便佔有63%之多。

▲螳螂。（圖／達志／示意圖）

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▲螳螂為了繁衍下一代，演化出了「性食同類」的生物習性。（圖／達志／示意圖）

為了瞭解這種習性是否是繁衍關鍵，英國皇家學會在公螳螂所食的蟋蟀體內注射胺基酸，經由儀器追蹤，觀察螳螂的繁殖情況，分成兩組試驗，其中一組在公螳螂被母螳螂啃食前救出，結果發現吃掉公螳螂的實驗組，將90%的氨基酸貢獻給了後代，僅留下少許在詞螳螂體內，而對照組則僅貢獻精子中的25%養分，代表公螳螂身上養分經由「被吃掉」幾乎全都轉到下一代身上。

研究作者之一的威廉.布朗教授（William Brown）表示，「這種行為有助增加對後代的投資」。更驚人的是，公螳螂若是在交配過程中被從頭部啃食，下身仍會持續「辦事」，因頭部中樞神經有抑制射精功能，若被啃食後，反而更能刺激射精，能大量注入母螳螂體內，確保受精成功。

關鍵字： 螳螂性食同類交配

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