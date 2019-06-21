獨角仙、藍鵲…都有出沒　桃園「羊稠步道甲蟲季」啟動

▲桃園「羊稠步道甲蟲季」啟動。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

躍上國小自然課本的甲蟲(獨角仙)，近年來，是小朋友競相追尋的目標。桃園市「2019蘆竹靜好行腳趣—羊稠步道甲蟲季」活動，即日起至7月7日止展開。市府農業局長郭承泉表示，羊稠步道擁有國寶藍鵲、穿山甲、鳴蟬、舞蝶、螟蛉等豐富生態，歡迎各方民眾前來參加甲蟲季活動。

▲來走羊稠步道，發現豐富生態。（圖／市政府提供）



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「2019蘆竹靜好行腳趣—羊稠步道甲蟲季」活動，21日於蘆竹區羊稠步道入口，舉辦啟動活儀式。市長鄭文燦指出，羊稠步道位於市區與保護區的邊界，富有甲蟲生態，市府以低衝擊開發模式設置生態設施，降低對生態的干擾，提升教育功能。

▲▼桃園「羊稠步道甲蟲季」啟動。（圖／市政府提供）

「羊稠步道甲蟲季」已舉辦多年，風評好且成效佳，因此，市府決定每年編列100萬元固定預算支持，持續推廣生態教育，也研議結合南崁兒童藝術村舉辦「羊稠步道音樂季」，串聯地方生態亮點和人文活動，發展成為羊稠坑社區的亮點活動。

▲桃園「羊稠步道甲蟲季」啟動。（圖／市政府提供）



農業局長郭承泉表示，農業局今年補助70萬元辦理「羊稠步道甲蟲季」系列活動，活動期間，除原有第一、二復育區外，於復育區觀景表演台旁再種植6棵光臘樹，期盼增加甲蟲繁殖數量，推廣生態保育觀念；21日舉辦的「行腳日」活動，報名人數已達2,500人，為了永續經營羊稠步道，市府積極修繕沿途步道、施作3個入口意象及打造觀景表演台，期望提升羊稠步道休閒品質，打造成為北台灣著名的親子生態場域。