不用再娛樂人類！　上海2小白鯨野放冰島... 入住全球首座保護區

圖文／鏡週刊



在中國上海長風海洋世界表演多年的2隻小白鯨「小灰」和「小白」，日前搭乘專機順利抵達冰島，經過充分的適應準備後，將被送到今年3月才正式啟動的全球首個白鯨保護區「BelugaSanctuary」，成為首批嬌客，當地居民也將舉辦盛大的慶祝活動歡迎牠們到來。

同為12歲的小白鯨「小灰」和「小白」，10年前在俄羅斯海域被捕獲，爾後賣給中國上海的長風海洋世界，就此開始牠們被圈養，為人類娛樂表演的生活。

幸運的是，長風海洋世界不久前被英國默林娛樂集團（Merlin Entertainment）收購，該集團多年前就開始力行反對鯨魚和海豚被圈養的做法，因此在旗下海洋生物基金會（SEA LIFE Trust）的努力下，安排「小灰」和「小白」野放。

週三（19日）當天，兩隻小白鯨搭乘專機順利抵達冰島的凱夫拉維克國際機場，照護人員表示，飛行過程順利，小白鯨也無異樣。近期牠們將留在一個特別設計的室內游泳池約40天，由看護人看管其食物攝取，讓他們能夠攝取更多卡路里並訓練體能，以適應冰涼的海域，未來將會野放到當地海灣「Klettsvik Bay」，該處面積約32000平方公尺，水深約10公尺。儘管這邊不完全算是野外，仍須工作人員看照，且有欄網區隔，但小白鯨在此能感受到自然的變化，比起待在小水池，福利改善許多。

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不過，牠們仍未離開觀眾的視線，當地是一個有4,000名居民的小鎮，當牠們抵達時居民熱烈迎接，當地旅行社已經開始接受預訂。這並非當地第一次熱情聚集海港迎接鯨魚，1998年好萊塢電影《威鯨闖天關》（Free Willy）的主角也被野放於此，但僅1年後就因病過世。根據當地人員表示，期間牠從未加入野生的鯨魚中，反而不斷被人類活動或船隻吸引。

事實上，讓鯨魚、海豚脫離人類圈養已成為趨勢，台灣墾丁海生館自2000年開館後，小白鯨儼然成為鎮館之寶。2002年引進6隻小白鯨，隨即病死2隻，2006年再進4隻，但從2008年起陸續死亡5隻，目前館內僅剩3隻，倖存的3隻白鯨長年各待在水池一角，幾乎不太互動。對此，台灣海生館也早在去年年底就正式宣布，未來「不再進口或繁衍」小白鯨，將以新式展示科技取代。



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