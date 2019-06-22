軍人爸駐伊拉克6個月返家　汪撲向熟悉懷抱狂親：你跑去哪裡了

寵物小組／綜合報導

狗狗的情緒藏不住！國外一名軍人被外派到伊拉克駐軍6個月，直到最近返家，最期待的就是家裡的愛犬雅典。當雅典看見許久不見的爸爸出現在眼前，興奮地撲進熟悉的懷抱狂親，感人又溫馨的畫面讓人忍不住紅了眼眶。

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現年28歲的Coty Cloud在伊拉克Al Asad駐軍6個月，離開時家裡留下2隻狗狗雅典和麥斯，還有一個10歲的孩子與妻子凱拉。雅典從小跟Coty一起生活，經歷過許多快樂的日子，也是Coty最親密的朋友和夥伴，所以當牠察覺爸爸已經離開家裡的時候，情緒相當不穩定，常常會到處找人，找不到就會回到客廳失落的趴著。

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▲▼雅典看到是爸爸回來馬上飛撲過去討抱。



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當妻子凱拉知道Coty要回家的消息，便決定將狗狗和主人重逢的感人畫面紀錄下來。雅典看到爸爸回家，馬上撲向他瘋狂搖尾，嘴巴也沒閒著的親臉，彷彿在訴說著這半年來的思念，「你跑去哪裡了啦？人家真的好想你～」熱情的迎接討抱抱。

這段影片事後被分享到網路上之後，許多網友看到雅典的反應紛紛感動的說，「回家了就好，狗狗看起來好幸福」、「看的出來他們感情很好」、「看到狗狗開心的樣子好感動喔～」、「狗果然是人類最好的朋友」、「有人等著你回家的感覺真好」。