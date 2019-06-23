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畢業生搶跟校狗合照　牠狠咬證書留下專屬印記：不能忘記我喔

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▲▼畢業生搶跟校狗合照　牠狠咬證書留下專屬印記：不能忘記我喔。（圖／翻攝自Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayaguez）

▲校狗和畢業生合照時突然轉頭狠咬證書。（圖／翻攝自Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayaguez，下同）

寵物小組／綜合報導

鳳凰花開又是送走畢業生的日子。美國加勒比海波多黎各馬亞圭斯的一所大學年的畢業典禮就發生一件趣事，被視為吉祥物的校狗Tarzán在跟畢業生拍照時，突然轉頭狠咬證書，留下專屬於牠的永恆印記，帶給學生們難忘的可愛插曲。

▲▼畢業生搶跟校狗合照　牠狠咬證書留下專屬印記：不能忘記我喔。（圖／翻攝自Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayaguez）

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▲▼畢業生Ruiz得到獨一無二的畢業證書。

▲▼畢業生搶跟校狗合照　牠狠咬證書留下專屬印記：不能忘記我喔。（圖／翻攝自Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayaguez）

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英國鬥牛犬Tarzán在學校深受師生們的喜愛，校內甚至有特別為牠打造的雕像，走在校園就像個小明星，因此畢業典禮上牠也不缺席，站在空曠的走廊一一跟畢業生合照。當其中一名學生Ruiz蹲在牠旁邊合照時，Tarzán突然轉頭就往畢業證書上狠咬，留下2的大洞彷彿在訴說著，「離開學校以後也不能忘了我！」傻萌的舉動讓在場師生哭笑不得。

▲▼畢業生搶跟校狗合照　牠狠咬證書留下專屬印記：不能忘記我喔。（圖／翻攝自Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayaguez）

▲▼畢業生紛紛來找Tarzán合照。

▲▼畢業生搶跟校狗合照　牠狠咬證書留下專屬印記：不能忘記我喔。（圖／翻攝自Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayaguez）

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Ruiz的畢業證書被咬得皺巴巴，但她完全不覺得生氣或傷心，反而覺得非常榮幸，就連她的哥哥都羨慕的說，「很多畢業生也都很羨慕她，大家都想擁有一個Tarzán專屬認證的畢業證書。我們的媽媽很高興Ruiz畢業了，還更高興她的畢業證書是獨一無二的！」

▲▼畢業生搶跟校狗合照　牠狠咬證書留下專屬印記：不能忘記我喔。（圖／翻攝自Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayaguez）

▲▼也有其他畢業生得到Tarzán的咬痕印記。

▲▼畢業生搶跟校狗合照　牠狠咬證書留下專屬印記：不能忘記我喔。（圖／翻攝自Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayaguez）

Tarzán con hambre luego de la graduación

Enrique Ruiz Almodóvar 發佈於 2019年6月14日 星期五

關鍵字： 校狗畢業生畢業證書咬痕

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