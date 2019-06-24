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11年天天趴窗等門！愛犬病逝回家只剩鑰匙聲...爸爆哭：我好想你

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▲▼11年天天趴窗等門！愛犬病逝回家只剩鑰匙聲...男主爆哭：好想你。（圖／翻攝自Imgur:romansamurai）

▲狗狗11年來會趴窗迎接爸爸回家。（圖／翻攝自Imgur:romansamurai，下同）

寵物小組／綜合報導

跟寵物道別這件事，永遠沒辦法做好心理準備。美國芝加哥一名飼主Roman日前分享，過去11年來每次走到家門口，都會看到愛犬Toby趴在窗戶等他回家，露出白色的狗頭，癡癡的望著家人。遺憾的是，前一陣子Toby病逝，Roman打開門，只剩下冰冷的鑰匙聲，空蕩蕩的房子讓他當場淚崩，「我真的好想你。」

▲▼11年天天趴窗等門！愛犬病逝回家只剩鑰匙聲...男主爆哭：好想你。（圖／翻攝自Imgur:romansamurai）

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▲Toby還沒滿2歲，就到Roman家成為他們的家人。

Toby是隻雌性的德國牧羊犬，還沒滿2歲時，已和Roman一起生活。「Toby是我前妻所養的，初次見到牠，我並不太喜歡。因為牠來到家裡沒多久便在客廳的地毯上便便，這令我勃然大怒，但接下來的幾個月，我漸漸喜歡上牠了。」

▲▼11年天天趴窗等門！愛犬病逝回家只剩鑰匙聲...男主爆哭：好想你。（圖／翻攝自Imgur:romansamurai）

▲▼Roman每次走到家門口，都能看到有個小小身影在等他。

▲▼11年天天趴窗等門！愛犬病逝回家只剩鑰匙聲...男主爆哭：好想你。（圖／翻攝自Imgur:romansamurai）

「牠非常的黏人，無論去到那裏，都要跟著我，而且非常聰明又愛撒嬌，沒多久我和Toby便成為一家人。當我和前妻離婚時，就決定就算要將房子讓給她，但我要把Toby帶走，那時狗狗已經10歲。」

▲▼11年天天趴窗等門！愛犬病逝回家只剩鑰匙聲...男主爆哭：好想你。（圖／翻攝自Imgur:romansamurai）

Toby個性乖巧親人，雖然會吠叫，但對小孩包容友善，「牠愛著我們一家人，由於工作關係，我都每天要工作到很晚才回家，但Toby好像知道我什麼時候會回來，每次快走到家門，就能看到牠站在窗前等我，踏入家門後，會衝上前舔我的臉。對我來說，這是一份最單純、最真摯的感情。」

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隨著Toby漸漸年邁，身體的毛病越來越多，去年底更被確診身上有腫瘤，進行過3次大型手術，當時醫生有叮囑，狗狗的時日已經不多，「但Toby生命力堅強，牠努力的活著，時間遠遠出過獸醫的預期，不過在今年2月，還是因為腎衰竭離開我了。」

▲▼11年天天趴窗等門！愛犬病逝回家只剩鑰匙聲...男主爆哭：好想你。（圖／翻攝自Imgur:romansamurai）

▲Toby是一隻非常愛撒嬌的狗狗，對小孩子也很友善。

飼主Roman在網路論壇Imgur貼出愛犬在世時的照片，畫面中展示著他家的大門，Toby趴在窗戶旁一直盯著外面，呆呆的等著爸爸回家，不分晝夜。「這11年來，牠每天都在這個位置守候著，雖然我心裡早已知道，牠會比我早離開，總有一天牠會在我生命裡消失，但我從沒想過會是如此突然。已經4個多月了，每次回到家門前，我都在尋找牠的蹤影，縱然知道牠不會出現。」

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Toby的離開帶給Roman很大的打擊，這段時間只要回到家，面對空蕩蕩的房子，沒有狗來熱情迎接，沒有擾人的狗叫聲，Roman的內心像是被掏空，「我一直意志消沉，沒辦法認真去做任何事，但我知道Toby不希望我這樣，於是我努力振作起來，重新投入生活。」

▲▼11年天天趴窗等門！愛犬病逝回家只剩鑰匙聲...男主爆哭：好想你。（圖／翻攝自Imgur:romansamurai）

▲執子之手，與子偕老。

雖然Toby已不在了，但牠的吠叫聲與身影，依然存在爸爸心中，相信再過一段時間想到牠，Roman除了思念帶來的痛苦之外，也能想起這11年來帶給他的甜蜜回憶。

關鍵字： 等門趴窗病逝迎接鑰匙

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