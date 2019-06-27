才剛生完寶寶...2歲法鬥遭綁車尾　小腳磨到脫皮拖行至死

▲動保團體希望能揪出虐待法鬥的兇手。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

英國近來發生殘忍虐狗事件，一條2歲法鬥(French bulldog)被人發現，曾遭人綁在車尾上一路拖行，最後傷重慘死路邊。英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA)工作人員指出，小狗才剛生完產，身上被綁著一條長長的繩子，兇嫌的惡行十分野蠻與殘忍。

這條鬥牛犬於17日早上6時30分在利物浦的布特爾(Bootle)街頭被人發現，調查員麥克唐納(Joanne McDonald)表示，「我相信有人把狗綁在車上，然後故意開車拖行這條可憐的狗狗，牠的腳有脫皮，似乎是為了追趕上快速移動的車子造成，直到牠再也無力追趕」。

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麥克唐納指出，鬥牛犬的項圈也被拉上至頭部的位置，可見狗狗後來跑不動了只能一路被拖行，項圈才會被扯上來，「這是多麼殘酷的行為，狗狗當時一定很害怕，並且遭受了極大的痛苦，我真的很希望能找出是誰幹得」。動保團體呼籲，看到新聞的民眾若有任何線索，都能夠主動提供，讓惡徒能早日繩之以法。