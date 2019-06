才剛生完寶寶...2歲法鬥遭綁車尾　小腳磨到脫皮拖行至死

▲動保團體希望能揪出虐待法鬥的兇手。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

英國近來發生殘忍虐狗事件,一條2歲法鬥(French bulldog)被人發現,曾遭人綁在車尾上一路拖行,最後傷重慘死路邊。英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA)工作人員指出,小狗才剛生完產,身上被綁著一條長長的繩子,兇嫌的惡行十分野蠻與殘忍。

這條鬥牛犬於17日早上6時30分在利物浦的布特爾(Bootle)街頭被人發現,調查員麥克唐納(Joanne McDonald)表示,「我相信有人把狗綁在車上,然後故意開車拖行這條可憐的狗狗,牠的腳有脫皮,似乎是為了追趕上快速移動的車子造成,直到牠再也無力追趕」。

麥克唐納指出,鬥牛犬的項圈也被拉上至頭部的位置,可見狗狗後來跑不動了只能一路被拖行,項圈才會被扯上來,「這是多麼殘酷的行為,狗狗當時一定很害怕,並且遭受了極大的痛苦,我真的很希望能找出是誰幹得」。動保團體呼籲,看到新聞的民眾若有任何線索,都能夠主動提供,讓惡徒能早日繩之以法。

