ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

才剛生完寶寶...2歲法鬥遭綁車尾　小腳磨到脫皮拖行至死

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

狗,汪星人,寵物,法國鬥牛犬,法鬥（圖／達志／示意圖）

▲動保團體希望能揪出虐待法鬥的兇手。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

英國近來發生殘忍虐狗事件，一條2歲法鬥(French bulldog)被人發現，曾遭人綁在車尾上一路拖行，最後傷重慘死路邊。英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA)工作人員指出，小狗才剛生完產，身上被綁著一條長長的繩子，兇嫌的惡行十分野蠻與殘忍。

這條鬥牛犬於17日早上6時30分在利物浦的布特爾(Bootle)街頭被人發現，調查員麥克唐納(Joanne McDonald)表示，「我相信有人把狗綁在車上，然後故意開車拖行這條可憐的狗狗，牠的腳有脫皮，似乎是為了追趕上快速移動的車子造成，直到牠再也無力追趕」。

請繼續往下閱讀...

麥克唐納指出，鬥牛犬的項圈也被拉上至頭部的位置，可見狗狗後來跑不動了只能一路被拖行，項圈才會被扯上來，「這是多麼殘酷的行為，狗狗當時一定很害怕，並且遭受了極大的痛苦，我真的很希望能找出是誰幹得」。動保團體呼籲，看到新聞的民眾若有任何線索，都能夠主動提供，讓惡徒能早日繩之以法。

關鍵字： 法鬥法國鬥牛犬拖行寵物French bulldog英國皇家愛護動物協會RSPCA

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

傑克羅素㹴發現女棄嬰「哭到失聲」險死　強拉主人進草..

主人不在家女房仲獨自上門看房　遭2鬥牛獒噬咬手臂骨..

變態媽毒打懷孕女兒導致流產　還要小孩看沸水「煮熟小..

影／微胖妹穿比基尼參加健身比賽　一上台秒被要求：請..

2歲女連吞14顆磁石　醫檢查驚現腸管壞死「5處穿孔..

缺德醫用自己精子對女病患授精　100名受害兒「11..

影／下雨堅持出門上廁所...一路相遇全是同品種！飼..

影／藍鵲樹叢抖不停！他納悶放大看「爬滿螞蟻」：夭壽..

餵養的貓咪被咬傷　爸爸躺地上哄整夜：小小花會害怕

乖巧幼幼不亂叫、做過籠內訓練　去新家9天被退養「眼..

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑..

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回..

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕.....

心機法鬥裝「掰咖」吃力拖地爬 叫名字立刻站好馬麻傻..

前面有臨檢？柯基狂咬安全帶　「著急繫上」網笑：很怕..

貪吃柴大啖「整盤荷包蛋」　媽高分貝崩潰：留點給我們

台中騎士「高壓水槍」洗狗　毛孩張嘴哀號...網友罵..

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...

姐拿零食誘惑！汪咬下卻秒鬆口　聽「洗澡」堅定撇頭：..

神人級！為倉鼠製作縮小版豪宅　「精美度爆表」網嘆：..

黃金鼠翹家逛大街　被抓包「傻眼石化」：妳怎麼在這？

柴見掃地機器人想吃掉「心愛被被」　叼毯竄逃大吼：走..

老婆出差上床卡位！喵星人微笑「大叔翻肚」　真實身份..

男主人裸上身「吸貓膜拜」　虎斑汪「小眼神」放大看…..

等買晚餐？汪完美服貼「機車弧度」笑翻網　釣出飼主回..

廟口愛滋貓老大「刺半甲」狠咬鬥毆　浪子回頭想找家

才剛生完寶寶...2歲法鬥遭綁車尾　小腳磨到脫皮拖..

喵哥哥睡相如天使！　牠卡中間被抱緊變「厭世夾心」：..

四腳朝天騷癢癢！　奴才停下…汪「伸手狂撥」：誰准你..

睡一覺損失1萬2！兇手「整疊咬碎」呆萌燦笑　媽哭：..

新台幣今由弱轉強　兌美元升值3.9分收31.101..

分戶樓板隔音新規暫緩　內政部延後一年實施

完成媽媽心願！他把「米苔目變甜品」　紅豆、粉粿也都..

【奧斯塔羅】放不下過往的甜蜜與回憶　你的個性是念舊..

8700噸「巨無霸」鋼殼出爐！深中通道首節「沉管隧..

租個小島度假去！精選4間CP爆表小屋　每晚最低只要..

不滿前男友糾纏女友　飛車衝撞再砍殺！無期徒刑定讞

中職／史上最年輕總教練　劉育辰：給球員更多發揮空間

和男友互看手機！她一打開驚見「上網喝茶紀錄」秒氣哭..

黃金鼠翹家逛大街　被抓包「傻眼石化」：妳怎麼在這？

寵物動物熱門新聞

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品..

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

浪浪被咬傷　爸爸躺地上哄整夜

認養9天被退！黑幼幼變得沒自信

鯨鯊大吸漏網之魚　漁民不生氣

黃金獵犬搶劫！　店員嚇按警報器

小狗拖腿走突「痊癒」歐告看傻眼

才跟狗吵完架　黑柴轉頭嚇爛牠

散步遇到燒過冥紙！夫妻下秒鼻酸

愛犬等門11年　回家剩鑰匙聲爆..

小萌貓奶嗓呼喊奴才　7萬網融化

貓皇御駕生小孩　竟不是普通喵星..

汪連傢俱一起被丟　斷食7天傻等

慢慢「真實身材」曝光！　網驚呆

讀者迴響

熱門新聞

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品..

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

浪浪被咬傷　爸爸躺地上哄整夜

認養9天被退！黑幼幼變得沒自信

鯨鯊大吸漏網之魚　漁民不生氣

黃金獵犬搶劫！　店員嚇按警報器

小狗拖腿走突「痊癒」歐告看傻眼

才跟狗吵完架　黑柴轉頭嚇爛牠

散步遇到燒過冥紙！夫妻下秒鼻酸

愛犬等門11年　回家剩鑰匙聲爆..

小萌貓奶嗓呼喊奴才　7萬網融化

貓皇御駕生小孩　竟不是普通喵星..

汪連傢俱一起被丟　斷食7天傻等

慢慢「真實身材」曝光！　網驚呆

喵睡夢中被騷擾　轉身打兒子出氣

最新影片

更多

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

心機法鬥裝「掰咖」吃力拖地爬 叫名字立刻站好馬麻傻眼：Ｘ的

前面有臨檢？柯基狂咬安全帶　「著急繫上」網笑：很怕被開罰單

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面