台中米克斯遭拖行！血染1公里「傷口磨焦」　戴項圈張嘴慘死

▲狗狗遭到騎士惡意拖行被棄屍在堤防。（圖／網友李逸嫻授權提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

不喜歡也請不要傷害牠！台中市大安區發生一起虐待案件，一隻米克斯遭人惡意綁機車，沿途拖行血染至少1公里，棄屍堤防。一名路過民眾拍下狗狗的遺照，只見牠身上的傷口被磨到焦黑，脖子還戴著項圈張嘴慘死，讓她難過直呼，「無法想像狗狗生前所受的傷害」。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

網友李逸嫻4月初在臉書社團「我愛大甲2」貼出照片悲痛的寫道，「誰家的毛小孩？朋友上班途中在大安南埔提防橋往北邊發現，因趕著去上班無法馬上處理，下班時會過去幫忙帶這孩子送去火化，可憐的孩子生前不知道受了多大的痛苦...」畫面中，狗狗側面的傷口深見骨，因為長時間拖行甚至磨至焦黑，雖已死亡多時，但雙眼睜大、嘴巴打開，臨死前面臨極大的折磨，身上還掛著象徵「家犬」的項圈。

▲網友在大安南埔提防橋往北邊發現屍體。



李逸嫻事後表示，動保處已經將狗狗的屍體冰存，也開始著手調查，等調查結束會帶去火化，「醫生看過照片，判斷為拖行至死，又跟去年我通報的案件一樣，這些人真的生病了...現在已無法喚回你，只能幫你找到兇手。」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

台中市動物保護防疫處表示，狗狗送中興大學解剖確認死因，確認犬隻並未骨折、內傷、內出血，或是其他慢性疾病，但身上大面積傷口磨傷，根據解剖報告，初步研判是拖行造成死亡。

另外，從海巡單位寄來的監視器畫面，確認6月10日有一名身穿藍色上衣的男子騎車來回拖行犬隻，但車牌號碼模糊無法辨識，案件將會移請大甲警分局協助擴大調閱路口監視器，找出該名騎士。