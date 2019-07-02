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15個月小狗頭部連中4槍　「傷口長蒼蠅卵」被主人棄草叢等死

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▲▼氣槍,槍,air rifle,射擊。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子竟然朝小狗頭部連開4槍。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

英國漢普郡一名狗主人用氣槍朝所養的15個月大小狗連開4槍，完事後就把重傷的對方留在樹叢裡等死，幸好5天後狗狗被好心路人緊急送醫，治療後發現，傷口因為感染長了許多蒼蠅卵，視力和聽力也有受損。這名惡劣男主人近來被判禁養動物10年，並需支付1600英鎊（約台幣6.2萬元）罰款。

37歲男子漢考克(Simon Hancock)被控去年7月11日，在位於黑德茲恩德(Hedge End)家附近的樹叢裡，試圖用氣槍射殺15個月大湖畔㹴(Lakeland Terrier)傑特(Jet)。可憐的傑特被人發現時，因為頭部遭人開了4槍，傷口感染長了成千上萬個蒼蠅卵，被動保團體治療後，不得不切除一隻耳朵，他們從牠晶片裡找到男主人漢考克的資訊。

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漢考克一開始否認自己是虐待傑特的兇手，謊稱是被一名叫做保羅的朋友所傷，但警方持續追問對方姓氏卻又答不出來，後來才又改口稱，因為前女友的女兒被傑特咬傷，才會憤而動手。

修咸頓(Southampton)地方法院近來開庭，因對動物造成不必要的痛苦，判處漢考克禁養動物10年、罰款1600英鎊以及勒令進行200個小時社區服務。英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA) 調查員哈蒙德(Graham Hammond)表示，「無法想像傑特在那5天所經歷的痛苦，牠遭人開了4槍，還被獨自留下來等死，幸好牠活了下來，並且恢復得很好。」
 

關鍵字： 氣槍英國寵物蒼蠅卵Simon HancockLakeland Terrier

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