家犬撕咬路邊「毆告」！猛甩頭「血濺滿地」眾人急救　飼主冷眼：打了會出事

▲黃狗隨機攻擊路邊黑狗，眾人持棍急救。（圖／翻攝爆廢公社二館）

地方中心／台中報導

台中太平區發生一起黃色家犬隨機攻擊路邊黑狗的事件，只見該狗不斷撕咬黑狗，目擊民眾見狀持安全帽及球棒上前救援，但牠仍緊咬著黑狗不放，更令人憤怒的是，飼主全程站在一旁冷眼旁觀，嘴裡還唸著「打了會出事」、「不能打，打了會更兇」，許多網友見狀氣炸，直呼「應該打的是主人！」

眾人救援黑狗的畫面被目擊民眾拍下，並PO上臉書社團《爆廢公社二館》，透過畫面可以看到，一隻黃狗正凶狠的撕咬著黑狗，地上斑斑血跡清晰可見，而面對黃狗的猛力追咬，黑狗無力反抗，只能不斷掙扎。

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目擊民眾見狀，紛紛拿著球棒及安全帽上前救援，但黃狗仍緊咬著黑狗不放，頭還不斷狠甩，一旁民眾急壞不斷呼喊「快點！牠快被咬死了」。畫面的最後，黑狗在眾人的救援下趁隙逃跑，才化解危機。

▲黃狗不斷狠咬黑狗，地面斑斑血跡清晰可見。（圖／翻攝爆廢公社二館）

然而，令人氣憤的是，眾人在救援黑狗的同時，黃狗飼主全程站在一旁，只是嘴裡不斷唸著「「打了會出事」、「不能打，打了會更兇」，絲毫沒有要制止自家狗的意思。

畫面一PO上網，立刻引起網友一片謾罵，紛紛留言「主人在搞屁，最討厭這種主人」、「這個主人不知道他狗亂咬還不牽繩，告著來」、「飼主連自己的狗都管不好喔！還在那邊講風涼話」。

▲黑狗無力反抗只能不斷掙扎。（圖／翻攝爆廢公社二館）

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