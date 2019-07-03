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鴨嘴獸「泰瑞」正面曝光！ 網曝超衝擊畫面...根本是小夫

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▲ 鴨嘴獸。（圖／示意圖／路透社）

▲ 凡見過鴨嘴獸的人都說牠長得實在太怪異了。（圖／示意圖／路透社）

記者王麗琴／綜合報導

說到鴨嘴獸（Platypus）你可能會想到卡通飛哥與小佛（Phineas and Ferb）裡，那個非常厲害的動物偵探「泰瑞」，他為了隱藏身份，平常都偽裝成弱智的鴨嘴獸，但是一接到任務通知，就立刻戴上帽子換裝，變身成精明幹練的探員！

不過這種有「哺乳動物活化石」之稱的鴨嘴獸，在現實生活中並不常見。在1798年，當鴨嘴獸的標本和一幅素描圖第一次被送到英國博物館時，奇特外觀讓生物分類學家認為這是一個騙局，他們認為標本根是將鴨子的嘴巴縫在了河狸的身體上而已。

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巨型鴨嘴獸。（圖／翻攝自news.nationalgeographic.com）

▲在分類上看，鴨嘴獸屬於哺乳綱-單孔目-鴨嘴獸科，其出現於距今900萬年前，一直生活至今。（圖／翻攝自news.nationalgeographic.com）

鴨嘴獸奇特的外觀及獨特性，是生物學家研究的重要對象，牠們的體型並不大，雄性鴨嘴獸的平均體長為50公分，雌性為43公分，是少有的卵生哺乳動物、也是為數不多的有毒哺乳類，雄性鴨嘴獸的後肢有尖刺，可分泌有毒物質。

鴨嘴獸最獨特的地方就是如同鴨子般扁平的大嘴巴，牠們在幼年時嘴中卻有少量牙齒，但在長大的過程中這些牙齒就脫落了，不過嘴巴上可是布滿了神經，能夠像雷達一樣接收其他動物發出的電波。

這麼特別的生物，一般人平常是很難能看到鴨嘴獸的正面。日本一位網友Bellissima@BellissM日前就發布牠的正面照，沒想到看起來「又傻又可愛」模樣意外討喜。許多網友看了覺得根本是卡通《神奇寶貝》裡的可達鴨，「超級可愛的」、「與新幹線撞臉」、「也很像戰鬥機」、「根本就是多啦A夢裡的小夫」。

除了撞臉小夫、可達鴨以及各式交通工具外，網友還大搞創意，將鴨嘴獸的嘴巴P到其他動物身上，像是在水獺、海豹加上鴨嘴獸的嘴巴、結果也是一樣萌翻，完全無違和感。

關鍵字： 鴨嘴獸@BellissM日本日韓要聞

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