來PK啊！胖柴露牙「百寶袋狂晃」　網歪樓：眼睛離不開胸部

▲柴犬被青蛙玩具嚇一跳，胸口小肉肉狂晃。（圖／翻攝自Instagram:kou.eri.aya）

寵物小組／綜合報導

這個晃動太吸睛！日本一隻柴犬こみね有著飽滿的水桶腰，同時也是個靈活的小胖子，這天飼主拿出青蛙玩具要逗牠，只見こみね低頭露牙挑釁，好幾次向前爆衝偷咬，胸口的「百寶袋」劇烈晃動，讓網友看了忍不住歪樓，「眼睛離不開胸部了！」

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飼主經常在Instagram上分享狗狗的日常點滴，可愛的こみね有著一張萌萌笑臉，身材被爸媽養得相當有份量，低頭的時候還會自帶3層「脖圍」，遠遠看就像橘色的瓦斯桶。

▲柴柴笑起來超級療癒的啦。

影片中可以看到，こみね一看到玩具先是好奇的低頭聞一聞，突然被青蛙的彈跳給嚇到，氣噗噗露出雪白的牙齒，彷彿在嗆聲，「有本事來PK啊！」低頭作勢要咬它，但是在移動時，胸前的白色肥肉ㄉㄨㄞ～劇烈晃動，讓人眼睛不自覺聚焦在胸前，畫面有夠好笑。

▲こみね是個小胖妹。

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臉書粉專「柴犬大學」也分享這段影片，柴柴肥美的身材讓網友紛紛留言笑說，「柴柴氣噗噗在示威」、「下巴下面那一坨肉」、「這個肉肉我可以」、「晃成這樣好難專心看臉XD」、「養的真圓～」、「這隻伙食肯定好」、「這個單位要改成桶，一桶柴！」、「眼睛只能盯著胸口那坨肉」、「不要偷玩柴柴！」。