ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

來PK啊！胖柴露牙「百寶袋狂晃」　網歪樓：眼睛離不開胸部

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼來PK啊！胖柴露牙「百寶袋狂晃」　網歪樓：眼睛離不開胸部。（圖／翻攝自Instagram:kou.eri.aya）

▲柴犬被青蛙玩具嚇一跳，胸口小肉肉狂晃。（圖／翻攝自Instagram:kou.eri.aya）

寵物小組／綜合報導

這個晃動太吸睛！日本一隻柴犬こみね有著飽滿的水桶腰，同時也是個靈活的小胖子，這天飼主拿出青蛙玩具要逗牠，只見こみね低頭露牙挑釁，好幾次向前爆衝偷咬，胸口的「百寶袋」劇烈晃動，讓網友看了忍不住歪樓，「眼睛離不開胸部了！」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

飼主經常在Instagram上分享狗狗的日常點滴，可愛的こみね有著一張萌萌笑臉，身材被爸媽養得相當有份量，低頭的時候還會自帶3層「脖圍」，遠遠看就像橘色的瓦斯桶。

▲▼來PK啊！胖柴露牙「百寶袋狂晃」　網歪樓：眼睛離不開胸部。（圖／翻攝自Instagram:kou.eri.aya）

▲柴柴笑起來超級療癒的啦。

影片中可以看到，こみね一看到玩具先是好奇的低頭聞一聞，突然被青蛙的彈跳給嚇到，氣噗噗露出雪白的牙齒，彷彿在嗆聲，「有本事來PK啊！」低頭作勢要咬它，但是在移動時，胸前的白色肥肉ㄉㄨㄞ～劇烈晃動，讓人眼睛不自覺聚焦在胸前，畫面有夠好笑。

▲▼來PK啊！胖柴露牙「百寶袋狂晃」　網歪樓：眼睛離不開胸部。（圖／翻攝自Instagram:kou.eri.aya）

▲こみね是個小胖妹。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

臉書粉專「柴犬大學」也分享這段影片，柴柴肥美的身材讓網友紛紛留言笑說，「柴柴氣噗噗在示威」、「下巴下面那一坨肉」、「這個肉肉我可以」、「晃成這樣好難專心看臉XD」、「養的真圓～」、「這隻伙食肯定好」、「這個單位要改成桶，一桶柴！」、「眼睛只能盯著胸口那坨肉」、「不要偷玩柴柴！」。

關鍵字： 柴犬青蛙百寶袋肥肉胸部

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／一進狗公園「全部人跑光」！比特獨坐草皮傻笑　媽..

影／騎到一半竄出猛虎！騎士狂催油門「25秒崩潰逃」..

散步沿路「進鄰居家巡視」　媽叫半天不出來崩潰：取錯..

哈士奇咬死200隻雞遭逮　養雞戶欲哭：牠還對我搖尾..

影／虎皮鸚鵡度假1個月變成「胖柚子」　嬤超擔心：怎..

除蟲太舒爽...浪浪隔天帶朋友來　愛媽：露齒笑就沒..

家犬撕咬路邊「毆告」！猛甩頭「血濺滿地」眾人急救　..

「鱷魚貴賓」要找家！尖嘴暴牙超撒嬌　半月後「變美了..

才開炸雞！4「壯碩背影」衝來緊盯　1隻默默搶搖滾區

主人搬走沒帶牠...甜笑拉拉獨居廢棄工廠　搖尾迎人..

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM..

超萌喵星人「飛簷走壁」來撒嬌！強行撞擊後翻肚倒地攔..

海龜「專業碰瓷」偷撞教練還裝暈 水中明星...見鏡..

幼柴爬樓梯「尾巴頂地」突定格 飼主近看笑瘋：原來..

貓貓也瘋減肥！勤練「仰臥起坐」　動作超標準...追..

又來了！汪汪聽到洗澡一臉冏 厭世躲到洗手台下：我..

太胖！鬥牛犬想抓癢被肥肉卡住 瘋狂自轉心好累.....

同伴過世浪汪守護輕舔遺體 愛媽嘆：才3個月大的孩子

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳..

主人親餵！挑嘴二哈臭臉吃麵包 嚼2下秒吐掉...網..

特企／汪突抬頭「對空氣咧嘴護食」　媽淚：哥哥回來了

「星空下的匿行者」出沒！　麝香貓對決雨夜搶蟲蟲大餐

浪貓每天睡娃娃機台　見熟悉身影「高空丟碗」喵叫點餐

鴨嘴獸「泰瑞」正面曝光！ 網曝超衝擊畫面...根本..

來PK啊！胖柴露牙「百寶袋狂晃」　網歪樓：眼睛離不..

游泳水太淺啦！柴柴翹屁股下犬式　嘴邊「白麻糬」漂浮

34℃高溫！主人爽逛超市　把貴賓犬留悶熱車上1小時..

毛小孩指甲常被剪到流血？　專業美容師「一句話」解答

開動前跳祈禱舞！哈士奇膜拜豬耳朵「空拋11下」　爸..

家犬撕咬路邊「毆告」！猛甩頭「血濺滿地」眾人急救　..

北韓船隻越界57小時嘸人知！　南韓國防部長道歉駁「..

特企／汪突抬頭「對空氣咧嘴護食」　媽淚：哥哥回來了

回南部奔喪！住汽旅「女兒狂盯廁所」　媽從頭麻到腳奔..

「星空下的匿行者」出沒！　麝香貓對決雨夜搶蟲蟲大餐

爵士自由市場大豐收　再簽穆迪耶、格林加深板凳

藍鳥葛雷諾練打轟不停　追隨老爸直指全壘打大賽冠軍

中職／桃猿轉賣　選秀第一指名蘇俊璋：沒想太多

駝背＋肚子爆凸！醫3招「拯救姿勢不良」...你也常..

世籃賽／塞爾維亞18人名單　約基奇等6名NBA球員..

免費試聽30天！LINE Music預計7/10上..

寵物動物熱門新聞

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

媽叫半天不出來　村長汪去鄰居家..

哈士奇咬死200隻雞　遭逮搖尾..

虎皮到阿嬤家度假1個月變胖柚子

才幫驅蟲...浪浪隔天就帶朋友..

家犬撕咬路邊「毆告」！眾人急救..

鱷魚貴賓要找家！尖嘴暴牙超撒嬌

才開炸雞　4「壯背影」衝來緊盯

主人已搬走　甜笑拉拉獨守廢棄工..

小黃微笑躺水漂浮　他崩潰吶喊N..

以為媽去玩貓　3喵門口超派逼視

阿嬤養半個月　寵物龜誇張暴肥了

女兒抱路邊小貓上機車　媽只好帶..

讀者迴響

熱門新聞

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

媽叫半天不出來　村長汪去鄰居家..

哈士奇咬死200隻雞　遭逮搖尾..

虎皮到阿嬤家度假1個月變胖柚子

才幫驅蟲...浪浪隔天就帶朋友..

家犬撕咬路邊「毆告」！眾人急救..

鱷魚貴賓要找家！尖嘴暴牙超撒嬌

才開炸雞　4「壯背影」衝來緊盯

主人已搬走　甜笑拉拉獨守廢棄工..

小黃微笑躺水漂浮　他崩潰吶喊N..

以為媽去玩貓　3喵門口超派逼視

阿嬤養半個月　寵物龜誇張暴肥了

女兒抱路邊小貓上機車　媽只好帶..

遭棄雪橇犬全身病　正妹收編變超..

最新影片

更多

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

超萌喵星人「飛簷走壁」來撒嬌！強行撞擊後翻肚倒地攔人：摸我~

海龜「專業碰瓷」偷撞教練還裝暈 水中明星...見鏡頭賣萌：快拍我

幼柴爬樓梯「尾巴頂地」突定格 飼主近看笑瘋：原來沒電惹XD

貓貓也瘋減肥！勤練「仰臥起坐」　動作超標準...追求堅硬腹肌XD

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面