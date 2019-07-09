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跟過敏反應有關！一顆顆紅色丘疹　貓奴不可不知的栗狀皮膚炎

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（圖／全國動物醫院連鎖體系提供）

文／全國動物醫院連鎖體系

造成粟粒狀皮膚炎的原因最主要跟「過敏反應」有關，而這類的皮膚過敏反應，最常因跳蚤的叮咬而引發。被跳蚤叮咬到的貓咪，身體反應要是比較強烈的話，就有可能出現粟粒狀皮膚炎。

此種皮膚炎在外觀上會呈現一顆一顆的紅色丘疹，並且伴隨著多發性的突起傷口結痂…等，這類的疹子主要出現在貓咪的頭部頸部背部；此外也有少數的病例，疹子會分布在其他的身體區域。除了外觀上看得到的丘疹之外，往往也會伴隨搔癢感，會發現貓咪出現搔抓或是啃咬皮毛的行為，若是不停地搔抓，皮膚會出現傷口、與結痂樣的病變，而若是反覆啃咬皮毛，最後會導致脫毛，再嚴重一點，則可能出現膿皰或是皮膚潰爛的狀況。

（圖／全國動物醫院連鎖體系提供）

造成粟粒狀皮膚炎的原因最主要跟「過敏反應」有關，而這類的皮膚過敏反應，最常因跳蚤的叮咬而引發。被跳蚤叮咬到的貓咪，身體反應要是比較強烈的話，就有可能出現粟粒狀皮膚炎，不過除了跳蚤之外，其他的外部寄生蟲，例如：蟎蟲、蝨子、疥蟲、毛囊蟲…等，也都有引發類似皮膚病變的可能。

若已排除外部寄生蟲叮咬，則可能是其他原因造成，例如：食物過敏、異位性皮膚炎、接觸性皮膚炎…等。當貓咪被診斷出患有粟粒狀皮膚炎，通常代表貓咪在飲食或是居家環境中有接觸到過敏原，例如：食物中的某個成分、家中的地毯、黴菌的菌絲、植物的花粉….等，若是找不到病因，則建議進行過敏原測試。

（圖／全國動物醫院連鎖體系提供）

粟粒狀皮膚炎的治療重點在於移除造成過敏的因子(也就是移除掉過敏原)；若是貓咪身上出現跳蚤則會建議幫貓咪除蚤，即便沒有發現跳蚤，貓咪也需要定期預防體內外寄生蟲；若懷疑造成的原因是食物過敏，則會建議改變貓咪的飼料或是給予低敏食物。

對於粟粒狀皮膚炎，獸醫師會視嚴重程度，給予合適的抗發炎藥物(例如：抗組織胺、類固醇)來舒緩搔癢的狀況，若是伴隨有二次性的皮膚感染，則會同時給予抗生素，大多數的貓咪只要經過適當地治療都可以獲得改善，但若治療後沒有效果或是再度復發，則代表貓咪極有可能仍暴露在過敏因子中，例如：蚊蟲的叮咬、患有腸道內寄生蟲、藥物反應…等，必須找到真正的病因，才能達到最有效的治療。

（圖／全國動物醫院連鎖體系提供）

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★本文經「全國動物醫院連鎖體系」授權提供，更多訊息請上「全國動物醫院連鎖體系」臉書。

關鍵字： 貓咪皮膚皮膚炎粟狀皮膚炎全國動物醫院全國動物醫院連鎖體系

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