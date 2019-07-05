出門忘記講！柴柴坐沙發「撇頭冷戰」　媽討好一個下午才消氣

▲媽媽出門沒打招呼，回來寶弟就開始生悶氣。（圖／網友蘇曉藍授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

出門都不講一聲，本汪森氣氣了。台南市一名飼主蘇曉藍日前分享，前幾天出門忘記跟家裡的柴犬寶弟打招呼，沒想到回到家，這孩子就生起悶氣，坐在沙發撇頭冷戰，不管說什麼都不理人，讓媽媽無奈又好笑，哄了一個下午才讓牠消氣。

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▲柴：哼！絕對不輕易原諒你。



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飼主蘇曉藍笑說，2歲的寶弟是個愛耍脾氣的傲嬌汪，親人不親狗最喜歡兜風，由於她平常出門都一定會跟牠報告行程，「那天我急著出門，但牠正享用著牛奶，所以就想說不打擾牠，哪知道下午就給我耍大牌，坐在沙發上都不理人」，於是她只好百般討好，拿出寶弟最愛的肉乾和潔牙骨，再騎車帶去散步，終於讓柴大大消氣，晚上乖乖的上樓一起睡覺。

▲▼寶弟非常喜歡到戶外放風。



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照片分享到「柴犬司令部」社團，許多網友紛紛被寶弟的舉動給笑翻，「人家森氣氣啦」、「哈哈哈記仇了！肉肉快奉上賠不是」、「下次看麻麻還敢不敢忽略本柴」、「鬧彆扭的小孩」、「惟小狗與小人難養也」、「不打招呼超傷心」、「當真這麼有個性XD」。

▲有食物的時候馬上變萌臉要討食。

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