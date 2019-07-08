回老家3個月寵成孫　汪被唸甩門「大聲頂嘴」：阿公會保護我

▲狗狗交給阿公阿嬤照顧3個月，開始會光明正大跟馬麻頂嘴了。（圖／翻攝自爆料公社）

寵物小組／綜合報導

出門一趟回來地位變最低！日前一名飼主PO文抱怨，自己因為工作關係到外地3個月，期間將飼養的哈士奇交給爸媽照顧。沒想到回來發現，狗狗被寵成金孫，光是叫牠坐下就開始頂嘴甩門，讓飼主好氣又好笑的直呼，「牠不認我這個媽了！」

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楊姓飼主日前在「爆怨公社」貼出影片並寫道，「這屁孩...我出門在外地工作才過3個月，現在不只不認我這個媽了，還給我甩門，超過份！現在變阿公阿嬤養的。」只見哈士奇和馬麻面對面向爭辯，講一句，狗狗頂3句，基本的做下指令也根本不放在眼裡，甚至還伸手甩門，氣噗噗的彷彿在說，「你在刁難，我要去找阿公告狀了！」

飼主在貼文中表示，其實她當初在考慮要不要去外地工作的時候，最放不下的就是這隻狗，「當時我爸跟我說，叫我放心出門，他會幫我照顧好我的狗。」飼主也從家裡的菲傭口中得知，狗狗在她離家的第一個月每天晚上都在哭，可是到了第二個月就沒哭了，沒想到狗狗被寵到無法無天，連當初把屎把尿的媽媽都不管了，只會乖乖聽阿公阿嬤的話。

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許多網友看完紛紛笑說，「牠不是不認妳，只是單純在不爽妳消失3個月」、「好可愛喔牠應該是在跟妳鬥嘴」、「二哈：誰叫妳出門那麼久」、「有阿公阿嬤罩著，幹嘛理你啊」、「牠氣妳這麼久沒回來啦」、「好可愛，超愛頂嘴的」、「二哈是所有狗中最會抱怨的」。