▲苔蘚蛙身上布滿像苔蘚般的青色、綠色或咖啡色突起物，完全與生活環境融為一體。（圖／臺北動物園提供，下同。）



寵物小組／綜合報導

有一種蛙，即使活生生在眼前，我們也未必能輕易察覺！但臺北市立動物園可沒有出現靈異事件，而是這神奇的隱藏忍者太懂得偽裝術，牠們也因此被叫做「苔蘚蛙」。「苔蘚蛙」身上布滿像苔蘚般的青色、綠色或咖啡色突起物，完全與生活環境融為一體，看起來就跟石頭上的苔蘚一模一樣，根本不會發覺那邊有一隻小青蛙。

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「蛙！這根本就是苔蘚！」動物園表示，民眾經過「指引」總算發現到牠們，大家總是會驚呼連連，覺得自己的眼睛有問題。在臺北動物園兩棲爬蟲動物館工作團隊的努力下，成功繁殖了「苔蘚蛙寶寶」，蛙寶寶身上也有突起物，令人十分驚訝。

「苔蘚蛙」主要多分布在越南境內，棲息在熱帶或亞熱帶潮濕的森林、溪流或岩石區域，這些地方，常有苔蘚的生成，在長期演化過程中，苔蘚蛙就逐步將外形融入類似的環境中。「苔蘚蛙」是樹蛙科的一員，趾間有吸盤，方便附著於石頭或是樹枝上。母蛙會把卵產在溪流的岸邊或岩石旁，讓卵既有水份的滋潤，也不會掉到水裡淹死，大約兩星期卵就會孵化成蝌蚪。

▲苔蘚蛙的蛙卵。



園方表示，苔蘚蛙的蝌蚪長的特別快，剛孵化的蝌蚪跟一般青蛙的蝌蚪差不多大，但過一陣子，就像吹氣球一樣，變成大塊頭蝌蚪。蝌蚪的後期長出後腳及前腳，身上也開始長出顆粒狀，等尾巴縮起，就正式成為偽裝高手「苔蘚蛙」。

「苔蘚蛙」雖然看起來像苔蘚一樣毛毛的，其實觸感比較像「山苦瓜」的顆粒。牠們會因為棲息環境的不同，而有一些顏色深淺的變化，例如棲息在樹幹時，可能咖啡色的元素會多一些。保育員每天都要為動物們進行「點名」，面對這麼會偽裝的蛙類，保育員也要睜大眼來找找牠們，甚至點到眼睛快脫窗。

動物園提到，這次苔蘚蛙在臺北動物園首次繁殖成功的經驗，給了團隊很大的鼓舞，看到牠們成長過程的變化，也讓團隊好奇心滿滿，驚呼這種青蛙真的是太神奇了！苔蘚蛙未來有機會在熱帶雨林室內館和兩棲爬蟲動物館與大家見面，期盼大家可以來「訓練眼力」，一起發現可愛的苔蘚蛙。

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▲苔蘚蛙蝌蚪長出前後腿。

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