摸到尿尿部位！嬰兒柴氣炸尖叫　寵物店員拿肉條塞嘴...安靜了

▲柴柴一吃到肉肉，就安靜不叫了。



寵物小組／採訪報導

一踏上手術台，就是雙腿不停發抖的緊張時刻。住在新竹的白柴「芭樂」很可愛，個性膽小的牠被媽媽帶到竹北店新開幕的「ETtoday寵物雲商店」接受健檢。芭樂一看到白袍獸醫，內心抗拒的不得了，拼命凹嗚凹嗚狂尖叫，最後以「嬰兒抱」之姿勉強接受健康檢查。

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▲芭樂：煩欸～又要來健康檢查。（圖／記者林韋辰攝，下同）



這天資深獸醫陳正倫仔細摸著芭樂，看著重要部位解釋皮膚狀況。原本躺在媽媽懷裡的芭樂，悠哉吃著寵物店員工餵食的肉條，發現醫生在摸尿尿部位，當場氣得起身汪汪叫。這時，一旁的店員趕緊再送上零食，將芭樂的嘴巴「塞好塞滿」，才成功讓牠變回一隻乖狗狗。

▲店員神之餵食，讓醫生能好好檢查。



▲芭樂吃飽了開心舔嘴。



芭樂媽媽說，牠就是很怕看醫生，只要被放在台子上，就會自動聯想要「清耳朵」或「清指甲」，進而產生警戒心。「不過好險牠很愛吃，所以還可以用食物控制牠！」

芭樂小時候得過腸病毒，因此腸胃比較不好，常常會嘔吐。經過這次健檢後，芭樂媽才驚訝「原來自己平常餵太少」，才害牠餓到吐，同時也聽從醫生建議，買益生菌來幫毛孩保健腸胃。

▲芭樂是一隻害羞的狗狗，喜歡主動找別隻狗狗玩，卻又害怕受傷害。

「東森寵物雲竹北店」6日、7日盛大開幕，店內擁有眾多優惠商品！至於寵物美容部分，如果在7/31日之前包月，可享7折優惠，此折扣讓許多客人心動不已！

▲開幕活動吸引超多飼主來搶便宜，順便排隊做健檢。



【門市資訊】

竹北中正東店

地址：新竹縣竹北市中正東路140之2號

電話：（03）5553295

門市營業時間：11:00至22:00

美容營業時間：11:00至21:00

美容公休日：一、四

▲店內折扣商品。



▲臘腸：快來帶我買罐罐喔～

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