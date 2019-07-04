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殺去買帳篷！2汪入住「結屎面」　爸崩潰：不喜歡就睡院子

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▲殺去買帳篷！2汪入住「結屎面」，爸崩潰：不喜歡就睡院子。（圖／網友Roger Sun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲看來...毛小孩不滿意這個小窩。（圖／網友Roger Sun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／採訪報導

「汪星人：說好的豪宅呢？」飼主Roger Sun日前開車到大賣場，特地花了一筆昂貴的停車費，目地就是為了要幫毛小孩買帳棚，打造一個溫馨又可愛的小窩。結果爸爸花了900塊，成功獲得帳篷小窩，沒想到毛孩一點都不領情，「結屎面」地趴在裡面，這下爸爸理智斷了線，大罵「你們不喜歡，可以去睡院子啊！」

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爸爸說，「我特地開車去停一小時一百塊的停車場，就是為了要買這個帳篷給你們，現在給我結屎面是怎樣！」從照片中可見，左邊的妞妞與右邊的小乖，各自趴在小帳棚，只見小乖眼珠子上吊，用不滿的表情看爸爸，宛如不是很滿意這個窩。

▲殺去買帳篷！2汪入住「結屎面」，爸崩潰：不喜歡就睡院子。（圖／網友Roger Sun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

爸爸委屈地說，「我回到家立刻組裝起來，這兩隻狗就對新的東西抱有高深的保留態度，死都不進去，我只好把牠們熱愛的毯子丟進去，牠們才勉勉搶搶進去一下，我就想說好，是覺得熱嗎？立馬幫牠們加裝電風扇，似乎才比較好一點。」

爸爸表示，妞妞與小乖喜歡待在有「屋頂」的地方休息，例如桌底、大箱子中。爸爸將小屁孩的不爽照，PO到米克斯社團抱怨，網友看完紛紛在底下留言，「沒有獨立房而7pupu」、「汪：阿沒裝冷氣，是要怎麼睡」、「這眼神好好笑」、「裡面沒有僕人可以使喚啊」、「沒有帶牠們去挑喔」、「因為沒有冷氣啦哈哈」。

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