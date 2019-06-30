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圓仔終於上班囉！拿出手機「嗶一下」方便入園　e化售票再升級

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▲還有7天開放！保育員忙粉刷、清紅鶴淤泥，呆萌圓仔饋頭發呆。（圖／臺北動物園提供）

▲圓仔終於上班囉！（圖／臺北動物園提供，下同）

寵物小組／綜合報導

暑假到了快來動物園看動物！臺北市立動物園前陣子休園10天，終於在29日開放入園。園方為了讓大家更方便入園，打造「電子化收費系統」上線，讓民眾可以持電子票證刷卡入園，或是手機掃QRcode進入，此舉可以更落實無現金支付及智慧城市概念，為永續環保盡一份心力。

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動物園表示，入口電子化收費系統啟用後，民眾持電子票證（包括悠遊卡、一卡通、iCash愛金卡、Happy Cash有錢卡）刷卡快速入園，也可以使用現金在自動售票機購票。民眾搭乘捷運準備前來動物園途中，或現場覺得自動售票機排隊太久時，還可以用手機直接購票，獲得入園QRcode，讓入園變得既快速又方便。

▲圓仔終於上班囉！拿出手機「嗶一下」方便入園　e化售票再升級。（圖／臺北動物園提供。）

▲臺北市立動物園將遊客購票、驗票入園作業自動化。

動物園表示，這次新建置的自動售票機及驗票閘門，除了取代傳統人工售、驗票入園外，也能透過票務管理系統將入園資訊進行大數據分析，來強化動物園研擬動物保育教育及行銷推廣，提升遊客服務。

▲圓仔終於上班囉！拿出手機「嗶一下」方便入園　e化售票再升級。（圖／臺北動物園提供。）

▲動物園啟用電子化售票，讓民眾購票參觀更加便捷。

園方秉持以往貼心設計，若持有有效之記名學生證、敬老卡、愛心卡及愛心陪伴卡者，也可以直接使用電子票證快速入園，享有入園優惠或免費參觀。動物園說，「除了電子票證支付外，同時開創售票網站，提供臺北市政府主推之臺北智慧支付平臺pay.taipei及信用卡這2種支付方式，無論是坐捷運準備前來動物園過程、或到現場發現自動售票機排隊太長時，就可以使用手機購票，掃QRcode直接進去。」

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▲圓仔終於上班囉！拿出手機「嗶一下」方便入園　e化售票再升級。（圖／臺北動物園提供。）

▲電子化收費系統正式上線。

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關鍵字： 熊貓電子票動物臺北市動物園

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