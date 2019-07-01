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米克斯苗條身→28KG香腸腰！爸傻：不准再去夜市勒索老闆娘

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寵物小組／綜合報導

扣掉澎澎裙可能可以再瘦1公斤！飼主馬晨祥飼養的黑色米克斯「妹妹」超貪吃，牠喜歡吃蛋餅外，還很愛去夜市裡勒索喜愛狗狗的老闆娘。每次妹妹都賺到一塊又塊的炸雞吃，這下身材不再苗條，來到了28公斤，快要突破30公斤啦！

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爸爸這天帶著妹妹去做寵物美容，順便量一下寶貝的體重。爸爸將妹妹放上體重機後，發現數字是28，當場心情很低落，直呼「X！我只知道我滿腦子都是要幫牠減肥減肥。」只見妹妹一臉無辜，用可憐的眼神望向爸爸，模樣相當可愛。

▲米克斯苗條身→28KG香腸腰！爸傻：不准再去夜市勒索老闆娘。（圖／網友馬晨祥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲妹妹：爸爸不知道這樣公布女生的體重很沒禮貌嗎？（圖／網友馬晨祥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

妹妹之前都跟著狗狗「黃黃」和爸爸去逛夜市。其中一攤賣豆乳雞的老闆娘，特別疼愛牠們，總是熱情送上沒有調味過的食物。兩隻寶貝就吃得好開心，還會「前後包夾」老闆娘，宛如是流氓一般地威脅對方快快交出保護費。

▲米克斯苗條身→28KG香腸腰！爸傻：不准再去夜市勒索老闆娘。（圖／網友馬晨祥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲之前在夜市勒索老闆娘的樣子。

爸爸先前受訪提到，自己與老闆娘認識多年，因此對方也很熟悉自家的毛孩，每次都會請牠們吃東西！這次看到妹妹竟然胖了這麼多，哀怨地笑說，「以前才22公斤，超苗條的，現在怎麼變成檸檬狀！」同時也對妹妹下令，「從今天晚上開始，不准你再去夜市勒索老闆娘！」

▲米克斯苗條身→28KG香腸腰！爸傻：不准再去夜市勒索老闆娘。（圖／網友馬晨祥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲這個香腸腰真不錯。

許多關心妹妹的粉絲，看完爸爸PO出的量體重影片後，紛紛在下面幫忙講話，「妹妹：不準不準啦～有裙子所以扣10公斤」、「那牠明天早上就去勒索菜市場老闆娘」、「嗶嗶！阿爸！你不知道！裙子跟報子就佔了5公斤嗎？」、「都是裙子太重啦」、「甚麼勒索！是保護老闆娘好嗎～」。

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▲米克斯苗條身→28KG香腸腰！爸傻：不准再去夜市勒索老闆娘。（圖／網友馬晨祥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲妹妹以前瘦瘦的模樣。

更多精采影片：

關鍵字： 米克斯妹妹夜市肥胖

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