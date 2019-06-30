萌犬把短褲咬成「高衩散熱」！媽大秀美腿照：有推薦狗料理嗎？

▲知道媽媽腿超美，傑克羅素㹴犬自動將短褲咬成性感高衩裙。（圖／網友林桃提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

這隻小朋友不當設計師太可惜了！一名飼主林桃30日在寵物社團「有點毛毛的」分享兩張趣味的照片，她寫道，「我家小朋友真的很棒，知道天氣悶熱，幫我把短褲咬了個高衩散熱。」同時也po出穿上高衩短褲的美腿照，搞笑詢問「今晚想要下廚，有沒有推薦的狗肉料理？」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

從照片中可見，媽媽一手拉著被咬開的短褲，一邊怒指趴在地上的小兇手。只見一條好好的短褲，從側邊部分往上裂了好大一條縫！接著媽媽也近拍自己的美臀照，看得出來寶貝汪真的很會咬，將高衩開到一個完美又若隱若現的性感點。

▲眾多網友認為這個設計超好看。



媽媽將美腿照一PO出，立刻電翻許多網友，大家紛紛直呼「孩子用心良苦」，大讚狗狗是設計師，將媽媽的美腿完美展現。「好期待牠下一個作品」、「好貼心的小孩」、「牠在幫你有機會生二胎、三胎」、「牠只是想要媽媽展露性感的美腿」、「麻麻腿很美，不要遮啦！孩子有眼光！」、「他幫你修改褲子秀美腿啊」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲小屁孩之前把阿嬤的書法作業咬到慘不忍睹。







▲姐姐也笑說，「牠才七個月大而已，就超級愛亂咬啊。」

更多精采影片：

.