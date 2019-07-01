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初生7天斑鳩被鳳頭蒼鷹抓走！網驚：根本看動物星球頻道！

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寵物小組／綜合報導

網友Ted Jian日前在臉書社團「抱怨公社」PO文，分享家裡的陽台有一盆花，裡面正躺著一隻可愛的鳥寶寶「斑鳩」。小斑鳩剛出生7天，這天靜靜躺在花盆裡睡覺時，旁邊忽然出現一隻超大老鷹「鳳頭蒼鷹」，下秒上演大自然的食物鏈。

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從影片中可見，小斑鳩的爸爸媽媽剛好都不在，這時旁邊的鳳頭蒼鷹「虎視眈眈」，牠靜靜地觀察附近狀況，接著等待良好的時機，左腳一把將寶寶抓走，展翅高飛！網友第一次這麼近距離觀察，驚訝地拿出手機錄影，同時哀嘆道「這就是大自然的法則，人類不應該介入」。

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▲陽台初生7天小斑鳩被鳳頭蒼鷹抓走！網驚：根本看動物星球頻道！（圖／翻攝自即新聞）

網友事後也與台灣猛禽研究會聯繫諮詢，該研究會指出，這隻戴有「62腳環」的老鷹確定是鳳頭蒼鷹，並且是追蹤中的猛禽。協會提到，牠被民眾回報的次數比較多，目前有腳環的鳳頭蒼鷹在大台北地區大概有超過80隻，被民眾真正目擊回報約有10到20隻！

台灣猛禽研究會透過訊息向網友解釋，「這隻紅62是2018年出生的年輕雄性個體，到了2019下半年，牠頭上跟胸口的斑紋會慢慢變成成鳥的樣子。」許多網友看完這隻老鷹將斑鳩叼走的影片，紛紛踴躍表示感想，「爸媽來就變成外帶全家餐」、「這就是食物鏈」、「哇，居然能拍到？」、「這一般要在動物星球頻道才能看見」。

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▲陽台初生7天小斑鳩被鳳頭蒼鷹抓走！網驚：根本看動物星球頻道！（圖／翻攝自即新聞）

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關鍵字： 鳳頭蒼鷹老鷹斑鳩

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