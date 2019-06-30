快交保護費！2汪汪「前後夾攻」勒索炸雞老闆娘　貪吃臉笑翻網

寵物小組／綜合報導

地方流氓又來勒索老闆娘了！網友馬晨祥這天帶著兩隻米克斯妹妹與黃黃去買晚餐，經過認識多年的豆乳雞攤後，兩隻小屁汪立刻衝去「坐下」，並用好可憐的眼神看向老闆娘，整個眼神勒索的畫面全被爸爸給錄下。

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▲2隻流浪汪：快給我們交出來喔！（圖／網友馬晨祥‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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從影片中可見，黃色米克斯「黃黃」跟黑色米克斯「妹妹」，兩狗一前一後，站在老闆娘附近前後包夾。只見黃黃看到老闆娘準備用豆乳雞，興奮地坐在旁邊看。後方的妹妹則是被香味給吸引，忍不住向前走來，這時老闆娘則笑說「妹妹坐啊」，暗示小朋友要乖乖坐好才有得吃。

▲老闆娘餵牠們吃沒醃過的雞肉。



飼主馬晨祥表示，自己與老闆娘認識多年，因此對方也很熟悉自家的毛孩，每次都會請牠們吃東西！網友看完妹妹與黃黃的討債短片，在留言處笑說，「妹妹今天沒有梳妝打扮XD」、「霸氣的老闆娘好有愛」、「心甘情願的被勒索」、「這可愛的流氓，心甘情願被勒索」、「聽的懂欸，好棒喔」、「需要抱緊處理嗎」。

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※寵物雲提醒您：狗狗吃太鹹、太油都會影響身體健康，因此最好不要餵牠們吃經過調味的人類食物哦！此外，狗狗若吃到含有巧克力、洋蔥、葡萄等食物，或人們吃剩的雞骨頭，嚴重都會造成生命危險，一定要小心哦～

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