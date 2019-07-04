被爸強壓親親！柴柴完美演繹眼神死　網笑：這是養狗通病啊

寵物小組／綜合報導

「柴：來人啊～快來幫我把爸爸拉走！」粉專「柴犬-豆芽菜有橘子」3日分享一則趣味短片，內容是柴柴「橘子」不知道為什麼突然翻白眼，整隻躺在床鋪上一動也不動，接著爸爸趁機壓住牠的脖子，開始閉眼狂親親，害得橘子直接完美演繹「眼神死」，逗笑不少許多觀看的粉絲。

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▲橘子：救人喔～有誰可以幫我打113？（圖／網友Min Fang Yu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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爸爸每天都會跟橘子、Yuma玩親親。從媽媽錄下的互動影片中可見，橘子四腳朝天，用嫵媚的眼神躺平。只見爸爸的嘴巴慢慢逼近，再開始快速震動橘子的嘴邊肉，爸爸一邊震動外，一邊甜蜜吶喊「你是爸爸的寶貝喔～」一旁的媽媽看到橘子大翻白眼，笑說「橘子真的很喜歡白眼，只要仰躺放空就會翻，真的超好笑。」

▲柴柴的白眼翻得極致。



媽媽說，「這是爸爸與橘子間的親子互動，然而橘子本身沒有不願意，爸爸也沒有勉強牠，因為橘子個性就是這麼的溫柔～親親臉頰是我家的日常親子互動喔！」；媽媽將逗趣的過程分享到臉書社團，吸引1000多人按讚。網友回覆著，「怎麼覺得很好吃的感覺」、「這是養狗通病啊」、「柴：可以換奴才嗎」、「這個眼神好好笑」、「有主人愛就是幸福」。

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