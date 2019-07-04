大胖豬「旋轉飛撲胸膛」歡迎她回家　姐姐真心話告白惹哭網友

寵物小組／綜合報導

「當牠愛上你的那一刻，到死都會深深愛著你」！飼主Karen Chen4日在臉書社團「有點毛毛的」分享一則溫馨小短片，內容是自己從香港回到台灣，才一開門而已，貼心的毛小孩就興奮衝過來飛撲，牠滿滿的熱情融化了媽媽，網友也透過影片直接被萌暈，直呼超感動的。

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「自從到香港工作，每次回台灣都有這樣的歡迎儀式！」從媽媽貼出的影片可看見，肥嘟嘟的汪星人低頭直直衝，碰到媽媽大腿後，興奮地站起來轉圈圈。牠不時發出嗚嗚討摸聲，接著再一個後腿彈跳，直接撲到胸膛，再瘋狂親吻，把媽媽逗得好開心。

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▲飼主吶喊「大胖豬～」，兩人開心抱緊緊。（圖／有點毛毛的／網友Karen Chen 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



媽媽在貼文中提及，當初在領養毛孩時，壓根沒想過要到國外工作。那時候每天的相處模式就是「黏踢踢」，一起吃飯、睡覺和散散步。媽媽表示，「牠曾經受到虐打也流浪過，第一天初來乍到時，牠不習慣、也不肯跟我一起睡床，於是我陪牠一起趴在地上睡，之後更是不能帶狗的地方我都不去，連去錢櫃我也都帶著牠！」

媽媽之後到了香港工作，只好忍痛將寶貝寄養在寵物保母家。「只有我在放假，回台灣前一天的時候，才會讓媽媽把牠帶回來。雖然寄養費一個月一萬多，但也是花得心甘情願！因為寵物保母真的很用心在照顧我的寶寶。」

媽媽常常在寵物社團中，看到一些飼主因為要搬家，或是出國等原因，將自己的毛孩給棄養，此景令她感到非常難過。媽媽提到，「真心不知道為什麼有這麼多藉口？愛牠就是不能拋棄牠！假如等你老了，你的孩子跟你說，『我要出國了，不能帶著你一起去，所以我要把你送給別人...你會怎麼想？』」

▲汪星人：真的好想好想你喔！



媽媽說，「棄養的理由不管多麼官冕堂皇，都是不負責任的藉口！」希望大家能夠多愛毛孩，不要隨便棄養「家人」，因為「當牠愛上你的那一刻，到死都會深深愛著你。」

網友看完媽媽的「洋蔥貼文」，紛紛在底下留言著，「好感動！狗狗看見久違的主人好開心啊！」、「每天回家看到毛孩的歡迎真的什麼辛苦都值得」、「我流淚了」、「有洋蔥～好感動」、「主人真的人美心美」、「洋蔥很大顆，真得很窩心」、「那種飛撲模式，值得了，讚」。

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