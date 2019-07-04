ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

大胖豬「旋轉飛撲胸膛」歡迎她回家　姐姐真心話告白惹哭網友

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲
 

寵物小組／綜合報導

「當牠愛上你的那一刻，到死都會深深愛著你」！飼主Karen Chen4日在臉書社團「有點毛毛的」分享一則溫馨小短片，內容是自己從香港回到台灣，才一開門而已，貼心的毛小孩就興奮衝過來飛撲，牠滿滿的熱情融化了媽媽，網友也透過影片直接被萌暈，直呼超感動的。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

「自從到香港工作，每次回台灣都有這樣的歡迎儀式！」從媽媽貼出的影片可看見，肥嘟嘟的汪星人低頭直直衝，碰到媽媽大腿後，興奮地站起來轉圈圈。牠不時發出嗚嗚討摸聲，接著再一個後腿彈跳，直接撲到胸膛，再瘋狂親吻，把媽媽逗得好開心。

▲大胖豬「旋轉飛撲胸膛」歡迎你回家！姐姐真心話告白惹哭網友。（圖／網友Karen Chen 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲飼主吶喊「大胖豬～」，兩人開心抱緊緊。（圖／有點毛毛的／網友Karen Chen 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

媽媽在貼文中提及，當初在領養毛孩時，壓根沒想過要到國外工作。那時候每天的相處模式就是「黏踢踢」，一起吃飯、睡覺和散散步。媽媽表示，「牠曾經受到虐打也流浪過，第一天初來乍到時，牠不習慣、也不肯跟我一起睡床，於是我陪牠一起趴在地上睡，之後更是不能帶狗的地方我都不去，連去錢櫃我也都帶著牠！」

媽媽之後到了香港工作，只好忍痛將寶貝寄養在寵物保母家。「只有我在放假，回台灣前一天的時候，才會讓媽媽把牠帶回來。雖然寄養費一個月一萬多，但也是花得心甘情願！因為寵物保母真的很用心在照顧我的寶寶。」

媽媽常常在寵物社團中，看到一些飼主因為要搬家，或是出國等原因，將自己的毛孩給棄養，此景令她感到非常難過。媽媽提到，「真心不知道為什麼有這麼多藉口？愛牠就是不能拋棄牠！假如等你老了，你的孩子跟你說，『我要出國了，不能帶著你一起去，所以我要把你送給別人...你會怎麼想？』」

▲大胖豬「旋轉飛撲胸膛」歡迎你回家！姐姐真心話告白惹哭網友。（圖／網友Karen Chen 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汪星人：真的好想好想你喔！

媽媽說，「棄養的理由不管多麼官冕堂皇，都是不負責任的藉口！」希望大家能夠多愛毛孩，不要隨便棄養「家人」，因為「當牠愛上你的那一刻，到死都會深深愛著你。」

網友看完媽媽的「洋蔥貼文」，紛紛在底下留言著，「好感動！狗狗看見久違的主人好開心啊！」、「每天回家看到毛孩的歡迎真的什麼辛苦都值得」、「我流淚了」、「有洋蔥～好感動」、「主人真的人美心美」、「洋蔥很大顆，真得很窩心」、「那種飛撲模式，值得了，讚」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影片：

關鍵字： 大胖豬毛孩寵物不棄養回家香港

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

快幫我脫掉！柴柴穿鞋超慌張 小腳狂竄「懸空定格」鏟屎官笑哭

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

米克斯苗條身→28KG香腸腰！爸傻：不准再去夜市勒..

影／「2桶黑色瓦斯」死守廚房地板！逼視主人切蛋糕：..

趁她去廚房拿牛奶...萌犬「轉一圈」逃離現場！媽崩..

初生7天斑鳩被鳳頭蒼鷹抓走！網驚：根本看動物星球頻..

睡夢中聞到香香！貪吃柴「後腿自動癱瘓」　媽笑慘：去..

萌犬把短褲咬成「高衩散熱」！媽大秀美腿照：有推薦狗..

圓仔終於上班囉！拿出手機「嗶一下」方便入園　e化售..

氣自己沒東西吃！任性月月用力拍「全掉垃圾桶」：你也..

快交保護費！2汪汪「前後夾攻」勒索炸雞老闆娘　貪吃..

影／一進狗公園「全部人跑光」！比特獨坐草皮傻笑　媽..

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好..

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 ..

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳..

貓咪困濕滑屋頂！數次差點滑落 熱心人士「速搬梯子..

快來救我~喵星人「頭卡餅乾盒」 搖頭晃腦甩不掉！網..

奴才上工！DIY自製居家貓鞦韆 主子各種花式捧場...

祐銘&麻吉貓-遛貓咪會很奇怪嗎？麻吉是隻愛散步的貓

最萌吃貨！倉鼠暴風嗑光蘋果乾 1分鐘完食...嘴嘴..

主人不好當！奴才停止騷癢癢...米克斯「伸手狂撥」..

快幫我脫掉！柴柴穿鞋超慌張 小腳狂竄「懸空定格」鏟..

玩伴被困下水道！阿金「死守原地」等救援　陪伴畫面超..

大胖豬「旋轉飛撲胸膛」歡迎她回家　姐姐真心話告白惹..

怕水汪被爸抱到海邊　一放下反方向「百米衝刺」：救命..

小貓把嬰兒當貓...用嘴「幫她理毛」　新髮型讓媽笑..

每秒鐘敲擊8次！奇特長相險遭滅族　死亡使者「指猴」..

小黃狗四腳朝天浮水中...主人崩潰喊「NO~ 」！..

與6條巨蟒同床「身體被緊緊纏繞」　3歲女童淡定滑手..

該配眼鏡了！　柴柴第1天坐辦公桌「瞇眼趴近」看嘸螢..

漆黑林道竄出台灣黒熊！領路百米消失　員警：嚇到牠也..

貓貓也瘋減肥！勤練「仰臥起坐」甩肉　標準動作力拼完..

網紅簽約人氣女團⋯背後藏性侵SOP！社長要求整形「..

中職二軍／冠猛先發5局失1分　桃猿7比2打敗富邦

4.8M巨冰爬上河岸　夏季「冰海嘯」景象直逼末日…..

遇持刀突襲！「21英呎法則」是保命符　3分鐘影片曝..

快訊／「孩子的書屋」創辦人陳俊朗過世　享年55歲

退役後曾挑戰里約奧運　魏辰洋6月通過國訓教練徵選

25歲警殉職！為減輕家中負擔回鄉服務　鄰居嘆「怎會..

玩伴被困下水道！阿金「死守原地」等救援　陪伴畫面超..

13歲嫩妹坦承懷孕　變態男友「帶進體育館連捅11刀..

變態男覬覦9歲蘿莉　傳訊問單親媽「女兒讓我一周2次..

寵物動物熱門新聞

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

媽叫半天不出來　村長汪去鄰居家..

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

樹上掉2片貝殼　網見本尊萌翻！

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

店貓太肥喊出胖子　她秒被揍見血

3幼犬躺平充電還加冷筍　他好羨..

主人已搬走　甜笑拉拉獨守廢棄工..

女兒抱路邊小貓上機車　媽只好帶..

小黃微笑躺水漂浮　他崩潰吶喊N..

蚊子想吸血...長吸管「魔性亂..

多虧單車爆胎！他抱求救棄汪騎回..

哈士奇咬死200隻雞　遭逮搖尾..

遭棄雪橇犬全身病　正妹收編變超..

讀者迴響

熱門新聞

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

媽叫半天不出來　村長汪去鄰居家..

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

樹上掉2片貝殼　網見本尊萌翻！

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

店貓太肥喊出胖子　她秒被揍見血

3幼犬躺平充電還加冷筍　他好羨..

主人已搬走　甜笑拉拉獨守廢棄工..

女兒抱路邊小貓上機車　媽只好帶..

小黃微笑躺水漂浮　他崩潰吶喊N..

蚊子想吸血...長吸管「魔性亂..

多虧單車爆胎！他抱求救棄汪騎回..

哈士奇咬死200隻雞　遭逮搖尾..

遭棄雪橇犬全身病　正妹收編變超..

才幫驅蟲...浪浪隔天就帶朋友..

最新影片

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

貓咪困濕滑屋頂！數次差點滑落 熱心人士「速搬梯子」助成功脫險

快來救我~喵星人「頭卡餅乾盒」 搖頭晃腦甩不掉！網笑：間諜泡芙

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面