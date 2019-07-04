萌妹甜喊「鼻要偷ㄗ喔！」小手狂鏟飼料　媽：以後青仔靠你了

寵物小組／綜合報導

從小就讓孩子學會愛、學會負責任，是很棒的生命教育。飼主Rou Rou養著一隻貪吃的米克斯「青仔」，這天看到青仔肚子餓，開始在客廳趴趴走暗示「該吃飯囉」，礙於手上正抱著小嬰兒，只好先命令小女兒幫忙餵，結果目睹到女兒貼心又可愛的一面。

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媽媽跟小女兒說，「青仔肚子餓了！」萌妹聽完後，立刻起身要幫忙裝飯。只見她走到飼料桶，熟悉拿著鏟子挖啊哇，拼命把大把飼料裝進狗碗裡。一旁的青仔看了口水都快流下來，這時小萌妹就用甜甜的臭奶呆音，萌喊「泥鼻要偷ㄗ喔」，叮嚀對方的樣子超呆萌。

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▲萌妹甜喊，「鼻要偷ㄗ喔～」（圖／網友Rou Rou提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



媽媽說，「原本是我叫女兒不要偷吃，結果她馬上把這句話學起來，一直跟青仔說『你不要偷吃喔』。」媽媽也提到，平常叫女兒去收玩具、或是做一些事情，女兒總是三催四請叫不動，都要棍子伺候才會乖乖收，但只要說到幫青仔裝飼料，她就會馬上動作。

媽媽看到女兒照顧青仔的樣子，搞笑地笑說，「狗奴從小開始培養，以後青仔就靠你養囉！」網友看完妹妹餵食的影片，在留言處回應著，「感覺是狗怕妹妹偷吃」、「青仔開始訓練妹妹吃到飽」、「你鼻要偷吃唷，哈哈哈」、「不要偷吃唷，奶音超可愛」。

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