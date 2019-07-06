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連喊4聲Hiro柴閉眼裝睡　聽到「走摟走摟」秒彈醒...有夠現實

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寵物小組／綜合報導

每隻毛小孩都有自己喜愛的關鍵字，你家寶貝是聽到哪些字詞最有反應呢？飼主郭姵汝飼養的1歲小柴犬「Hiro」超現實，這天趴在床底下睡搞搞，明明知道媽媽在呼喊牠，牠卻假裝閉眼「裝沒聽見」，這下媽媽使出大絕招，呼喊關鍵字「走摟走摟」，讓Hiro從夢中瞬間彈醒，期待出去散步的樣子超呆萌。

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▲連喊4聲Hiro柴閉眼裝睡　聽到「魔性召喚」秒彈醒...有夠現實。（圖／網友郭姵汝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲Hiro：蛤你說什麼！（圖／網友郭姵汝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

那天媽媽與家人在房間聊天，Hiro悠悠哉哉地走進來，接著「啪」倒下去呼呼大睡。從影片中可見，媽媽連續喊至少四次以上的Hiro，但Hiro當沒聽見，繼續趴地睡覺。媽媽看Hiro心機重，故意露出一顆頭，「因為牠知道我們還沒有要睡」，於是媽媽使出招數「走摟走摟」，果真獲得Hiro的大大回應，當場被牠笑翻。媽媽笑說，「對走摟走摟超敏感！無時無刻都想去散步～還在那邊裝沒聽到。」

▲連喊4聲Hiro柴閉眼裝睡　聽到「魔性召喚」秒彈醒...有夠現實。（圖／網友郭姵汝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Hiro不太愛理人。

媽媽表示，Hiro是一隻有個性的狗狗，「平常叫牠愛理不理，是很標準的柴犬個性。但牠對走摟走摟，會有百分之百的回應！」至於會取名為Hiro，是取「Hero」的日文發音，希望Hiro不要再膽小，可以像英雄一樣勇敢強壯。

媽媽將寶貝柴的逗趣反應分享到柴犬社團，很多網友看完直呼「我家的也一樣」，紛紛在底下留言，「我家狗狗也是這樣」、「我家的也是聽到走馬上跳起來ಠ_ಠ」、「我家是對吃肉肉摟才理」、「選擇性重聽」、「好可愛，有個性的柴」、「敏感的字眼啊」。

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關鍵字： 柴犬睡覺關鍵字散步

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