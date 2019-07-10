挑戰阿嬤理智線！屁柴天天在房門微蹲大號　網護航：這裡風水好

寵物小組／採訪報導

阿嬤房門口的瓷磚可能有特別的吸引力。住在新北市的柴犬Coco個性非常傲嬌，仗著自己是家裡最受疼愛的寶貝，開始天天挑戰阿嬤的理智線。貼身照顧Coco的黃哲靖這天就錄到牠壞壞行徑，拍到Coco又故意在阿嬤房門口前大號，無奈地說「天天都要在阿嬤門口大便欸...。」

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影片中，柴柴晃到阿嬤的房間門口時，先到處聞一聞，聞到最佳位置後，開始轉圈微蹲，接著屁屁擠出一條又一條的新鮮便便。大完後，Coco開心地搖尾逃離現場，好像什麼事情都沒發生。

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▲柴柴：陷阱設置完畢～速速撤退！（圖／網友黃哲靖提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



「就是很無奈啊～沒辦法了」黃哲靖說，阿嬤沒有生氣，已經習慣了。「因為家裡的人都很疼牠，所以有點被寵壞了，導致牠脾氣不好！」調皮的Coco大部分時間還是在戶外上，只是有時候忍不住，就會跑到最愛的風水寶地上廁所。家人試圖制止Coco這樣的行為，但仍然失敗。黃哲靖說，「沒有的，柴犬制止有用，就肯定不是柴犬了。」

▲有制止Coco這樣的行為，不過牠講不聽。

黃哲靖將Coco大號的短片分享到柴犬社團，吸引近700人按讚。網友看完紛紛在底下回覆，「每天送金條給阿嬤，阿嬤趕快去買樂透啦」、「覺得這樣母湯XD」、「阿嬤門口的磁磚有吸引力」、「陷阱佈置完畢，速速撤退」、「阿嬤門外風水很好」、「阿嬤表示：今天晚餐有著落了」。

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