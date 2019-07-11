ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

海底畫面曝光！大石斑「一口吞掉」深海鯊魚　刁著尾巴帥氣游走

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者王致凱／綜合報導

螳螂捕蟬，黃雀在後的真實例子。美國海洋暨大氣總署（NOAA）日前公布一支罕見影片，一艘遙控潛艇在深海進行研究，碰巧拍到一群深海角鯊正在啃食一條劍魚的遺體，結果其中一條鯊魚覓食到一半，卻成為另一隻大魚口中的鮮美晚餐。

NOAA於6月28日在網站上公布這段影片，拍攝地點是美國南卡羅來納州外海水下450公尺深處。當時，OAA海洋探險研究隊（The NOAA Ocean Exploration and Research team）的遙控潛艇正在海底尋找二戰沉船，鏡頭捕捉到至少11條深海角鯊（Dogfish）正在啃食一條2.5公尺長的劍魚遺體。

研究人員驚訝地指出，這是水面或水中的「碳」降到海底後，被其他有機體消化的一次完美案例，過去他們不曾觀察過完整的「碳轉移循環」（Cycle of Carbon Transfer）。

請繼續往下閱讀...

▼深海角鯊搶吃劍魚，大石斑埋伏一口吞掉。（圖／翻攝自NOAA網站）

▲▼深海角鯊搶吃劍魚，大石斑埋伏一口吞掉。（圖／翻攝自NOAA網站）

正當研究團隊驚嘆之際，一條大型多鋸鱸（Wreckfish）突然從遙控潛艇後方出現，一口生吞其中一條角鯊，體型較小的角鯊幾乎全身都被多鋸鱸吞下，僅剩下尾巴虛弱的再嘴邊搖擺著。畫面可見，多鋸鱸巧妙地利用遙控潛艇作為掩護，埋伏攻擊一條角鯊，讓研究團隊發出陣陣驚呼。

NOAA指出，一般來說，深海鯊魚並不會成群結隊出現，除非附近出現充足的食物。康乃狄克州神秘水族館（Mystic Aquarium）高階研究員、康乃狄克大學退休教授奧斯特（Peter Auster）說，這些鯊魚可能跋涉了好一段路，只為了吃這條劍魚。科學家將此稱為「落食」（food fall）。

奧斯特在NOAA的任務日誌中寫道，「當大份量食物落下時，例如250磅重的劍魚，檢測並定位出食物的所在地，然後最大程度攝取食物，就是成長與生存的關鍵。」

NOAA的任務日誌提到，鯊群中包含了兩種角鯊科（Squalidae）動物，其中較小型的是2018年才被命名的吉妮角鯊（Genie’s dogfish），名稱紀念人稱「鯊魚夫人」的著名鯊魚學者吉妮・克拉克（Genie Clark），另外還有至少2條較大型的荊鯊（roughskin dogfish），這兩種鯊魚都出沒在213公尺至610公尺的北美大陸坡深海。另外，畫面中的多鋸鱸同樣也是深海魚種。

▼研究人員指出，深海角鯊一般不會群聚出現，除非是附近有大份量食物。（圖／翻攝自NOAA網站）

▲▼深海角鯊搶吃劍魚，大石斑埋伏一口吞掉。（圖／翻攝自NOAA網站）

關鍵字： 大石斑深海鯊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

丟衛生紙驚見垃圾桶內「保護色條紋怪」　網嚇：差點丟..

回老家3個月寵成孫　汪被唸甩門「大聲頂嘴」：阿公會..

影／13歲老狗被丟路邊　直到發現「自己被棄養」....

洛威拿「慢慢」現身寵物展...狂粉學牠攤平吐舌　網..

主子變色了！收編小黑貓　養3個月才發現是「驚喜包」

碰到會四肢僵硬！怕人貓第一次幸福呼嚕　領養後天天擁..

哥葛幫剪指甲歐告「恐龍臉」嚇唬　換人來反差笑翻網

保母日常？毛絨絨「口袋怪獸」露出耳朵　探頭後萌翻全..

影／叛逆汪妹不回家！盡責拉拉緊咬繩狂拉　「傻眼結局..

勒頸重摔地上！涉虐狗UBA女球星「435字道歉」：..

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後..

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：..

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無..

馬麻比幾根手指就「汪幾聲」拉拉開啟計算技能：簡單啦

地心引力害的！椅縫流出一坨肉 7公斤胖喵：人家只是..

哀傷鬆獅犬躲角落泛淚凝視　只摸貓不摸牠：把拔變心惹

與「屎」的距離！屁柴為吃超叛逆　大聲頂嘴+狂咬籠子..

叛逆汪妹不回家！盡責姐咬繩狂拉 媽門口看戲...化..

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不..

真不給面子！掃地機被法鬥搭便車 14kg重壓....

一群醉漢叫Uber…司機正準備拒載　看到他們手中的..

台北放繩「開車遛狗」！男主人罵跑步小狗　騎士氣壞跟..

海底畫面曝光！大石斑「一口吞掉」深海鯊魚　刁著尾巴..

號稱24小時服務…德牧暴斃半天沒人發現　診所解釋讓..

18KG法鬥壓壞1個月新床「撇頭裝傻」：買到瑕疵品..

鼠寶縮玻璃罐「嫩腿狂震」做瑜珈　「通電式」睡法萌翻

被欺負又罵不贏　拉拉氣咬拖鞋「超人性教訓」…網萌翻

保持距離！落磯雪羊出現「不自然行為」　伸進車內舔鹽..

奈良鹿吃下塑膠袋死了9隻　保護團體相隔8年再啟「收..

歐告徘徊路中央險被車撞…苦等主人卻又失望落空　網鼻..

「韓粉工程師」看不慣蘇貞昌…造假告別式摔筆影片：拽..

一群醉漢叫Uber…司機正準備拒載　看到他們手中的..

假冒公務機關電話詐騙層出不窮　嘉縣警逮捕136名車..

嘉女小太陽志工隊環島義賣鬆餅　捐助世展會助學行動

台北放繩「開車遛狗」！男主人罵跑步小狗　騎士氣壞跟..

海底畫面曝光！大石斑「一口吞掉」深海鯊魚　刁著尾巴..

世大運／泰國世界排名第1　對台灣選手僅輸過1次

溫網／納達爾直落三晉級4強　費納對決第40次上演

「真人版小美人魚」荷莉貝利本尊現身　網突破盲腸：這..

「罷免書換1元煎餅」大戰韓粉！廣德家被告違反《選罷..

寵物動物熱門新聞

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

愛犬回老家寵成孫　對媽甩門頂嘴

13歲老狗發現自己被棄養　淚崩..

慢慢現身寵物展　徐文良秒趴地板

收編黑貓　養3個月才發現是虎斑

怕人貓第一次呼嚕　天天擁抱新媽

哥幫剪指甲歐告變臉　換人超反差

毛毛口袋怪獸露耳朵　探頭萌翻！

姐姐拉汪妹回家　傻眼結局網笑翻

勒頸重摔地！虐狗女：不知力道大

UBA女星虐狗！「當籃球打」已..

未來鏟屎官一腳懸空　17歲汪保..

買草皮附神祕蛋？4週孵出小精靈

法鬥窘被「甲蟲王者」夾嘴邊肉

讀者迴響

熱門新聞

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

愛犬回老家寵成孫　對媽甩門頂嘴

13歲老狗發現自己被棄養　淚崩..

慢慢現身寵物展　徐文良秒趴地板

收編黑貓　養3個月才發現是虎斑

怕人貓第一次呼嚕　天天擁抱新媽

哥幫剪指甲歐告變臉　換人超反差

毛毛口袋怪獸露耳朵　探頭萌翻！

姐姐拉汪妹回家　傻眼結局網笑翻

勒頸重摔地！虐狗女：不知力道大

UBA女星虐狗！「當籃球打」已..

未來鏟屎官一腳懸空　17歲汪保..

買草皮附神祕蛋？4週孵出小精靈

法鬥窘被「甲蟲王者」夾嘴邊肉

綠島明星魚「牛港鰺」被遊客釣走

最新影片

更多

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

馬麻比幾根手指就「汪幾聲」拉拉開啟計算技能：簡單啦

地心引力害的！椅縫流出一坨肉 7公斤胖喵：人家只是肚皮鬆啦

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面