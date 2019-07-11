海底畫面曝光！大石斑「一口吞掉」深海鯊魚　刁著尾巴帥氣游走

記者王致凱／綜合報導

螳螂捕蟬，黃雀在後的真實例子。美國海洋暨大氣總署（NOAA）日前公布一支罕見影片，一艘遙控潛艇在深海進行研究，碰巧拍到一群深海角鯊正在啃食一條劍魚的遺體，結果其中一條鯊魚覓食到一半，卻成為另一隻大魚口中的鮮美晚餐。

NOAA於6月28日在網站上公布這段影片，拍攝地點是美國南卡羅來納州外海水下450公尺深處。當時，OAA海洋探險研究隊（The NOAA Ocean Exploration and Research team）的遙控潛艇正在海底尋找二戰沉船，鏡頭捕捉到至少11條深海角鯊（Dogfish）正在啃食一條2.5公尺長的劍魚遺體。

研究人員驚訝地指出，這是水面或水中的「碳」降到海底後，被其他有機體消化的一次完美案例，過去他們不曾觀察過完整的「碳轉移循環」（Cycle of Carbon Transfer）。

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▼深海角鯊搶吃劍魚，大石斑埋伏一口吞掉。（圖／翻攝自NOAA網站）



正當研究團隊驚嘆之際，一條大型多鋸鱸（Wreckfish）突然從遙控潛艇後方出現，一口生吞其中一條角鯊，體型較小的角鯊幾乎全身都被多鋸鱸吞下，僅剩下尾巴虛弱的再嘴邊搖擺著。畫面可見，多鋸鱸巧妙地利用遙控潛艇作為掩護，埋伏攻擊一條角鯊，讓研究團隊發出陣陣驚呼。

NOAA指出，一般來說，深海鯊魚並不會成群結隊出現，除非附近出現充足的食物。康乃狄克州神秘水族館（Mystic Aquarium）高階研究員、康乃狄克大學退休教授奧斯特（Peter Auster）說，這些鯊魚可能跋涉了好一段路，只為了吃這條劍魚。科學家將此稱為「落食」（food fall）。

奧斯特在NOAA的任務日誌中寫道，「當大份量食物落下時，例如250磅重的劍魚，檢測並定位出食物的所在地，然後最大程度攝取食物，就是成長與生存的關鍵。」

NOAA的任務日誌提到，鯊群中包含了兩種角鯊科（Squalidae）動物，其中較小型的是2018年才被命名的吉妮角鯊（Genie’s dogfish），名稱紀念人稱「鯊魚夫人」的著名鯊魚學者吉妮・克拉克（Genie Clark），另外還有至少2條較大型的荊鯊（roughskin dogfish），這兩種鯊魚都出沒在213公尺至610公尺的北美大陸坡深海。另外，畫面中的多鋸鱸同樣也是深海魚種。

▼研究人員指出，深海角鯊一般不會群聚出現，除非是附近有大份量食物。（圖／翻攝自NOAA網站）

