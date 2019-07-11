大猩猩其實超愛開派對！研究︰不同家族會不定時聚會聯誼

▲大猩猩擁有複雜的社交思維。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

一項最新研究顯示，大猩猩的社會結構其實比人類想像的還要複雜許多，不同家族會在叢林裡舉辦節日活動，就像是人類所舉辦的派對一樣。而從研究結果來看，大猩猩除了有獨特的社交思維，這些瀕臨絕種的動物其實非常聰明和成熟。

研究刊登在《皇家學會報告》B系列（Proceedings of the Royal Society B）。科學家在剛果共和國花了6年的時間，紀錄數百種西部低地大猩猩（western lowland gorilla）的社會活動。劍橋大學考古系的莫里森（Robin Morrison）博士表示，大猩猩大部分時間都在茂密的森林中度過，並且由一名雄性作為主要領導，加上一名或以上的雌性和所生的後代組成一個小型家庭，或者是單身的雄性獨自過活。其中除了直系親屬之外，親戚之間還會不定時的舉辦團體活動。

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▲人類的社交思維可追溯至久遠人類與大猩猩的共同祖先。（圖／123rf）

「牠們類似於人類早期的小型部落」，莫里森說，「大猩猩每天通常都要移動數公里來找尋食物，如果在覓食時合作可以更容易找到。」大猩猩在家庭團體中度過多年的早年生活，以幫助訓練牠們覓食，透過長期的社會樞紐互相合作。

莫里森表示，「人類並沒有想像中的那麼獨特」，從研究結果來看，這些瀕臨絕種的動物其實非常聰明和成熟。科學家也認為，人類從其他靈長動物演化而成後所發展出的複雜性「社交思維」，應該可以追溯至更遠古時期人類與大猩猩的共同祖先。