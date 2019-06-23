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動物園「大猩猩」吞58萬現金？　奈及利亞先前還傳蛇吃錢

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▲▼奈及利亞卡諾動物園（Kano Zoological Gardens）。（圖／翻攝自Kano Zoological Gardens粉專）

▲ 奈及利亞動物園。（圖／翻攝自Kano Zoological Gardens粉專）

國際中心／綜合報導

奈及利亞卡諾動物園（Kano Zoological Gardens）多達680萬奈拉（約新台幣58萬元）的現金，前陣子突然不翼而飛。雖然一度有消息指出這筆錢是被「闖入辦公室的大猩猩吞下肚」，不過園方最近出面澄清，「整座動物園內根本就沒有大猩猩存在」，直呼根本就是假新聞。

根據《福斯新聞》報導，卡諾動物園門票所得的680萬奈拉現金，突然就從辦公室憑空消失，令園方相當焦急。隨即就有消息透露，失蹤的這些錢，其實是被誤闖辦公室的大猩猩吃掉了。對此，動物園的常務董事烏瑪（Mallam Umar Yusif Umar）表示，動物園根本就沒有養任何一隻大猩猩，因此根本就不可能發生猩猩吞錢事件，他懷疑這筆錢應該是被小偷給偷走的。

請繼續往下閱讀...

卡諾州長甘亞（Abdullahi Ganduje）也提到，「一間沒有大猩猩的動物園發生竊案，卻說犯人是大猩猩，這根本就是垃圾新聞！我已經要求我們州的反貪腐委員會，針對動物園的現金失蹤案進行了相關調查，從初步報告顯示，動物園應該是發生了『武裝搶劫事件』，畢竟奈及利亞目前相當腐敗，越來越多犯罪分子透過『武裝搶劫』或『綁架勒索』等方式來取得不義之財。」

卡諾警方發言人哈魯納（Abdullahi Haruna）隨後也證實，他們目前已經將包含會計師在內，等10名動物園員工逮捕，準備進一步釐清這些人到底有沒有在檯面下進行骯髒的偷竊行為與交易。

▲ 奈及利亞日前也發生過女銷售員聲稱「蛇吞錢」的案例。（示意圖／pixabay）

據了解，大猩猩並不是奈及利亞第一個被栽贓偷竊的動物，就在去年，一位女銷售員在面對警方詢問時，聲稱有「一條蛇」把多達3600萬奈拉（約新台幣309萬元）通通吞下了肚，讓員警及反貪腐委員會聽完又好氣又好笑。

關鍵字： 卡諾動物園奈及利亞竊盜案大猩猩

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