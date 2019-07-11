帶小象散步被「狂按喇叭惡意逼近」！　象媽媽抓狂衝向吉普車

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大象平時看似溫馴，但被惡意激怒時可是會大抓狂。印度托勒佩提野生動物保育區（Tholpetty Wildlife Sanctuary）的象群上周遇到遊園吉普車經過，象媽媽們趕快帶著小象走進樹林，要讓道給吉普車行駛，想不到卻被駕駛連按好幾聲喇叭且刻意逼近，象媽媽為了保護孩子全抓狂爆衝，同時發出低沉怒吼。

Tourists' terror as angry elephants thunder towards their safari Jeep (For global wildlife news, download WildTrails (Android & iOS) https://t.co/vkCSZOH7yA) pic.twitter.com/BlWPvkJpGr — WildTrails - Ultimate Wildlife Holiday Experiences (@_WildTrails) 2019年7月10日

據《每日郵報》報導，這輛遊園吉普車半路碰上3頭母象帶著2頭小象，便按了幾聲喇叭提醒大象離開，園區內的大象平常已經習慣人類來來往往，也沒有打算要發動攻擊，於是默默地彎進樹林內。

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▲通常母象會結伴同行，不太會單獨行動。（示意圖／免費圖庫pixabay）



然而這名心急的駕駛還沒等象群離開，就突然踩下油門逼近牠們，3頭象媽媽看到自己的孩子似乎有危險，立刻母性大發的對車上乘客發出怒吼，甚至直接衝向吉普車，想盡辦法要趕走這群人類。

影片中可見，被惹怒的母象追著吉普車跑了好幾公尺才罷休，地上都被揚起了大量塵土，伴隨著車上乘客害怕的尖叫聲，場面一度相當混亂。據了解，母象通常會集體行動，隊伍中也會有個領導的「大姐頭」，尤其是帶著小象一起行動時，母象們都會特別敏感，為的就是要好好保護這群孩子。