帶小象散步被「狂按喇叭惡意逼近」！　象媽媽抓狂衝向吉普車

國際中心/綜合報導

大象平時看似溫馴,但被惡意激怒時可是會大抓狂。印度托勒佩提野生動物保育區(Tholpetty Wildlife Sanctuary)的象群上周遇到遊園吉普車經過,象媽媽們趕快帶著小象走進樹林,要讓道給吉普車行駛,想不到卻被駕駛連按好幾聲喇叭且刻意逼近,象媽媽為了保護孩子全抓狂爆衝,同時發出低沉怒吼。

Tourists' terror as angry elephants thunder towards their safari Jeep (For global wildlife news, download WildTrails (Android & iOS) https://t.co/vkCSZOH7yA) pic.twitter.com/BlWPvkJpGr