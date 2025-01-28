ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

年節返鄉寵物焦慮了嗎？　「6招」診斷毛孩高敏反應

▲▼多數毛孩也都心思細膩。（圖／網友提供）

▲網友陳小姐指出，愛犬陳財財出遠門或到陌生處，都會有焦慮問題。（圖／網友提供）

記者潘姿吟／綜合報導

這幾年「高敏族」一詞廣泛出現在大眾視野，但你知道多數毛孩也都心思細膩嗎？ 寵物的心理焦慮常常出現在各種情境，例如：環境變化、長時間的孤獨、恐懼或缺乏刺激等等。 焦慮表現通常與情緒緊張、恐懼或不安有關，可能進而引發各種行為問題。

在日常生活中，毛孩們可能因為各種原因感到焦慮，而這些情緒通常會透過行為表現出來。如果我們能夠及時察覺並理解這些行為，就能更好地幫助他們紓解壓力，提升生活品質。對此，毛孩站起來整理出寵物常見的「6大心理焦慮行為表現」，讓我們一起來看看，家中的毛孩是否屬於「高敏」寵兒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼多數毛孩也都心思細膩。（圖／網友提供）

▲網友Eva的愛貓椪柑，對於有壓力的環境，容易感到不安。（圖／網友提供）

首先，過度的吠叫或喵叫是最容易被察覺的焦慮徵兆之一。當毛孩感到孤單或不安時，他們會頻繁地發出叫聲，尤其是在主人離開家中或面對陌生環境時更加明顯。對於狗狗來說，這種行為可能表現為持續的吠叫、嚎叫甚至哀號，這是他們試圖表達情緒的一種方式。

其次，破壞性行為也是寵物焦慮的典型表現。當毛孩無法釋放多餘的精力或因情緒緊張而感到壓力時，他們可能會撕咬家具、抓挖地板或咬破物品。這些行為看似調皮，但其實是他們紓解內心壓力的一種方式。

更令人擔憂的是，自我傷害的情況。當毛孩因焦慮而過度舔舐身體時，可能會導致脫毛或皮膚損傷，這是一種較極端的焦慮反應。如果發現這類情況，主人需要特別留意，並考慮尋求專業協助。

▲▼常見寵物焦慮行為與緩解及改善寵物焦慮的建議。（圖／專題中心製圖）

此外，焦慮還可能影響毛孩的排泄習慣。在分離焦慮或強烈恐懼的情境下，他們可能會在不適當的地方隨意排尿或排便。有些毛孩甚至在壓力極大的情況下出現失禁，這往往發生於陌生環境或突如其來的變化中。

食慾異常也是寵物心理壓力的一種表現。有些毛孩在焦慮時會食慾不振，而另一些則可能暴飲暴食。他們透過進食行為來暫時紓解心理壓力，因此主人需要密切觀察他們的飲食狀況，以便及時調整。

最後，在面對陌生聲音（如雷聲、煙火）或突發情境（如家庭爭吵）時，有些狗狗會顯得異常焦躁。他們可能出現顫抖、持續搖尾等肢體語言，這些都是內心不安的直接反應。

▲▼常見寵物焦慮行為與緩解及改善寵物焦慮的建議。（圖／專題中心製圖）

緩解及改善寵物焦慮的建議

1. 建立穩定的日常生活規律：毛孩對穩定的作息和熟悉的環境有安全感。定時餵食、散步與睡覺，並儘量維持家中環境的規律與安定，能有效減少焦慮。

2. 提供足夠的運動與心理刺激：透過規律的運動、遊戲、互動玩具、食物迷宮等，消耗過剩精力並滿足好奇心，能避免毛孩因無聊或精力過剩引發焦慮行為。

3. 使用舒緩產品或輔助訓練：對於分離焦慮，可訓練毛孩逐漸適應獨處時間，市面上也有各種寵物舒緩產品（如環境清潔劑、舒緩噴霧），可減少焦慮感。

4. 避免過度懲罰，注重正向引導：焦慮行為並非毛孩「故意搗蛋」，切勿使用過度懲罰。建議採用正向強化，即對正確行為給予獎勵，讓牠們學會健康的應對模式。

5. 創造安全的避難所：在家中準備一處安靜、熟悉的角落（如寵物床、籠子、舒適小窩），當毛孩焦慮時可自行前往，能有效提供安全感。 

▲▼▲▼多數毛孩也都心思細膩，柴犬陳財財、橘貓椪柑。（圖／網友提供）。

▲多數毛孩也都心思細膩，柴犬陳財財、橘貓椪柑。（圖／網友提供）。

關鍵字： 毛孩高敏焦慮

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

貓心臟病急插管搶命　飼主不想救：只是買給5歲孫子玩幾天

台灣第一筆黃喉貂野外交配紀錄畫面曝　壯壯、熊妹纏綿38分鐘

嫌柯爾鴨太貴！　直接去菜市場買「薑母鴨」來養

飼主載毛孩返鄉「歡迎共乘」　條件「副駕是狗的」惹笑網友

超好康！彰化推認養毛小孩專案　送6000元嫁妝再享終身免費疫苗

超軟爛！全聾肥白貓超愛一「廢物」　家裡出現牠急跳入

貓奴崩潰！砸重金買「6個家」　貓咪卻只愛洗衣籃

被主人丟在市場！忠心狗狗「苦守機車踏板」8小時　心碎畫面曝

等嘸人！外送員門口與狗乾瞪眼緊張到爆　網見告示牌笑瘋：牠點的

氣溫轉涼！新北動物之家「啟動3招防寒」　讓收容所毛小孩睡暖暖

年節返鄉寵物焦慮了嗎？　「6招」診斷毛孩高敏反應

黑猩猩第一次吃香菜　一臉不可置信盯保育員「這什麼東東？」

寒流來襲紅毛猩猩「抱抱取暖」　動物園備薑粉、暖燈禦寒

貓奴崩潰！砸重金買「6個家」　貓咪卻只愛洗衣籃

假期出遊怕毛孩暈車　三步驟守護主子健康

詐騙犯黑貓喵喵大叫「賣萌騙食物」　手法遭媽媽瞬間看穿

拉拉被爸爸「抱緊處理」覺得困擾　眼神無奈跟媽媽求救

飼主載毛孩返鄉「歡迎共乘」　條件「副駕是狗的」惹笑網友

寵物溝通師要不要納管　農業部仍在評估中

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

73歲「爺孫戀」名導喜獲1女！他抱嫩嬰不到1分鐘「喘不停」

重案回顧／被3度拒刺青！19歲奧客燒死老闆夫妻　國民法官判無期

助中國孕婦赴美產子拿公民權　加州女被判刑3年多

一包魷魚乾忘6年　范雲回憶在美過年往事笑：年年有餘

幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

曝柯文哲獄中剃頭原因　陳佩琪：是寵物美容師舍友剪的

年終荷包不如預期！想轉職快看　港務公司今招228人⋯起薪5.6萬

8台男在大馬被捕！製毒490kg市值8億　名單曝光「恐判死」

爸媽年前大吵！問16歲兒「要跟誰」他決定了　媽冷回：沒你這兒子

回老家過年！洗澡冷爆「1狀況超崩潰」　大票人秒懂：真的超痛苦

寵物動物熱門新聞

貓插管搶命　飼主：只是買給孫子玩

台灣第一筆黃喉貂野外交配紀錄畫面曝

柯爾鴨太貴！直接買「薑母鴨」養

載毛孩返鄉「歡迎共乘」網友好想擼

彰化推認養毛小孩專案　送6千元嫁妝再享終身免費疫苗

肥白貓超愛一「廢物」　家裡出現牠急跳入

他砸重金買6貓窩　貓只愛洗衣籃

被主人丟在市場　狗狗守機車踏板苦等8小時

等嘸人！外送員與狗乾瞪眼怕爆

轉涼！收容所啟動3招幫貓狗保暖

拉拉被抱緊處理　用眼神向媽求救

萌鼠「躲避點滿」　拒絕摸摸攻擊

小瑪躺爬蟲箱取暖　原屋主窩角落

遊客翻越鬣狗圍欄　台北動物園回應了

讀者迴響

熱門新聞

貓插管搶命　飼主：只是買給孫子玩

台灣第一筆黃喉貂野外交配紀錄畫面曝

柯爾鴨太貴！直接買「薑母鴨」養

載毛孩返鄉「歡迎共乘」網友好想擼

彰化推認養毛小孩專案　送6千元嫁妝再享終身免費疫苗

肥白貓超愛一「廢物」　家裡出現牠急跳入

他砸重金買6貓窩　貓只愛洗衣籃

被主人丟在市場　狗狗守機車踏板苦等8小時

等嘸人！外送員與狗乾瞪眼怕爆

轉涼！收容所啟動3招幫貓狗保暖

拉拉被抱緊處理　用眼神向媽求救

萌鼠「躲避點滿」　拒絕摸摸攻擊

小瑪躺爬蟲箱取暖　原屋主窩角落

遊客翻越鬣狗圍欄　台北動物園回應了

黑猩猩吃香菜　不可置信盯保育員

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面