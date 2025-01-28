年節返鄉寵物焦慮了嗎？　「6招」診斷毛孩高敏反應

▲網友陳小姐指出，愛犬陳財財出遠門或到陌生處，都會有焦慮問題。（圖／網友提供）



記者潘姿吟／綜合報導

這幾年「高敏族」一詞廣泛出現在大眾視野，但你知道多數毛孩也都心思細膩嗎？ 寵物的心理焦慮常常出現在各種情境，例如：環境變化、長時間的孤獨、恐懼或缺乏刺激等等。 焦慮表現通常與情緒緊張、恐懼或不安有關，可能進而引發各種行為問題。

在日常生活中，毛孩們可能因為各種原因感到焦慮，而這些情緒通常會透過行為表現出來。如果我們能夠及時察覺並理解這些行為，就能更好地幫助他們紓解壓力，提升生活品質。對此，毛孩站起來整理出寵物常見的「6大心理焦慮行為表現」，讓我們一起來看看，家中的毛孩是否屬於「高敏」寵兒。

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▲網友Eva的愛貓椪柑，對於有壓力的環境，容易感到不安。（圖／網友提供）



首先，過度的吠叫或喵叫是最容易被察覺的焦慮徵兆之一。當毛孩感到孤單或不安時，他們會頻繁地發出叫聲，尤其是在主人離開家中或面對陌生環境時更加明顯。對於狗狗來說，這種行為可能表現為持續的吠叫、嚎叫甚至哀號，這是他們試圖表達情緒的一種方式。

其次，破壞性行為也是寵物焦慮的典型表現。當毛孩無法釋放多餘的精力或因情緒緊張而感到壓力時，他們可能會撕咬家具、抓挖地板或咬破物品。這些行為看似調皮，但其實是他們紓解內心壓力的一種方式。

更令人擔憂的是，自我傷害的情況。當毛孩因焦慮而過度舔舐身體時，可能會導致脫毛或皮膚損傷，這是一種較極端的焦慮反應。如果發現這類情況，主人需要特別留意，並考慮尋求專業協助。

此外，焦慮還可能影響毛孩的排泄習慣。在分離焦慮或強烈恐懼的情境下，他們可能會在不適當的地方隨意排尿或排便。有些毛孩甚至在壓力極大的情況下出現失禁，這往往發生於陌生環境或突如其來的變化中。

食慾異常也是寵物心理壓力的一種表現。有些毛孩在焦慮時會食慾不振，而另一些則可能暴飲暴食。他們透過進食行為來暫時紓解心理壓力，因此主人需要密切觀察他們的飲食狀況，以便及時調整。

最後，在面對陌生聲音（如雷聲、煙火）或突發情境（如家庭爭吵）時，有些狗狗會顯得異常焦躁。他們可能出現顫抖、持續搖尾等肢體語言，這些都是內心不安的直接反應。

緩解及改善寵物焦慮的建議

1. 建立穩定的日常生活規律：毛孩對穩定的作息和熟悉的環境有安全感。定時餵食、散步與睡覺，並儘量維持家中環境的規律與安定，能有效減少焦慮。

2. 提供足夠的運動與心理刺激：透過規律的運動、遊戲、互動玩具、食物迷宮等，消耗過剩精力並滿足好奇心，能避免毛孩因無聊或精力過剩引發焦慮行為。

3. 使用舒緩產品或輔助訓練：對於分離焦慮，可訓練毛孩逐漸適應獨處時間，市面上也有各種寵物舒緩產品（如環境清潔劑、舒緩噴霧），可減少焦慮感。

4. 避免過度懲罰，注重正向引導：焦慮行為並非毛孩「故意搗蛋」，切勿使用過度懲罰。建議採用正向強化，即對正確行為給予獎勵，讓牠們學會健康的應對模式。

5. 創造安全的避難所：在家中準備一處安靜、熟悉的角落（如寵物床、籠子、舒適小窩），當毛孩焦慮時可自行前往，能有效提供安全感。

▲多數毛孩也都心思細膩，柴犬陳財財、橘貓椪柑。（圖／網友提供）。

