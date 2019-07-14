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「做哪件事情不用被罵？」　動物之家小編發文道盡公立收容所辛酸

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▲▼台中動物之家臉書粉專小編發文，道盡公立收容所的辛酸。（圖／取自臉書）

▲台中動物之家臉書粉專小編發文，道盡公立收容所的辛酸。（圖／取自臉書）

記者李忠憲／台中報導

「誰能告訴我們，做哪一件事情不用被罵？」台中市動物保護防疫處成立的臉書粉絲專頁「一起認養吧-【台中市動物之家（非官方）粉絲團】」日前發文，說盡公立收容所的辛酸，不論做什麼事，都會有人罵，同時自嘲「充滿負能量的收容所」，排山倒海而來的負能量，已經讓小編無法為這些流浪動物寫出正能量文章，宣告將在後續發布100篇文章後關閉。

動保意識高漲，民眾檢舉流浪狗貓，第一時間總是找上公立收容所，加上政府宣布零安樂死政策，公立收容所雖努力行銷，將這些浪浪逐一送養，但空間、人力有限，各所收養的狗貓眾多，在捕抓、收容、送養間，總是無法讓所有人滿意，遭辱罵檢舉狀況從沒停過。臉書「一起認養吧-【台中市動物之家（非官方）粉絲團】」6月下旬就發文，道盡工作人員的辛酸。

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▲▼台中動物之家臉書粉專小編發文，道盡公立收容所的辛酸。（圖／取自臉書）

文中指出，民眾在跟他們接洽時，總是謾罵而非溝通，「通報捕捉流浪犬」先將受理窗口罵一輪，抓到有人餵養的要被愛心人士罵，抓到有主人的主人罵，沒抓到更慘，通報人、里長、議員輪番罵。

「絕育回置」更是人人罵！抓到時先被餵養人罵，回置後狗貓沒出現也罵，絕育剃毛處太大要罵，回置太快、太慢也要罵，狗貓絕育緊張不吃變瘦回置要罵，假拾獲真棄養狗回置跑回家也罵。

「狗貓入所」後，醫不好要罵，傷重不治、數字不美要罵，領回時要被飼主罵，繳規費要罵，告知動保法要罵，裁罰時要罵，打個晶片也能吵翻天。「認養」時，回去生病要來討醫藥費，跟別人醫療糾紛要罵， 認養回去不會叫要罵我們沒教，認養後要追蹤家訪也罵嫌麻煩。「棄養」時，罵你認養前沒告知，罵你規定一堆，什麼轉讓平台60天，收取規費要罵，要補足疫苗晶片寵物登記也罵。

▲▼台中動物之家臉書粉專小編發文，道盡公立收容所的辛酸。（圖／取自臉書）

▲▼台中動物之家臉書粉專小編經常幫收留的浪浪發文找新家，更為貓狗精心打扮，吸引民眾目光。（圖／取自臉書）

▲▼台中動物之家臉書粉專小編發文，道盡公立收容所的辛酸。（圖／取自臉書）

▲▼台中動物之家臉書粉專小編發文，道盡公立收容所的辛酸。（圖／取自臉書）

粉專小編形容是「充滿負能量地收容所！」，她說，中央給你壓力，要你對動物管制要有作為；地方不管你什麼法規政策，總之不要看到流浪狗貓；監督民意代表要你數字夠漂亮，管你有沒有人、有沒有錢；動保團體愛心人士要你不准違背他們的意見，不然就是冷血劊子手，沒良心又缺德。誰能讓我們知道，做什麼事情不會被罵？

小編也柔性喊話說，這樣排山倒海而來的負能量，已經無法讓小編為這些流浪動物寫出正能量文章，無法帶給大家歡樂，這個粉絲專頁即將關閉，很抱歉。但在這之前~還是會遵守答應過大家的最後一件事，也就是「寫下100篇」。希望接下來的100篇，能幫助到更多需要被看見的孩子，也幫幫收容所的獸醫師，他們願意留下來堅持到底，真的是最最勇敢的人！

關鍵字： 動保收容流浪動物認養動物之家台中

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