市區驚見「孔雀」卡4樓外牆！他傻眼：怎麼上去的啊

▲原PO第一次發現孔雀可以飛到4層樓高。（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／鄒鎮宇報導

孔雀會飛嗎？樹林一名男網友在臉書社團「爆廢公社」PO表示，他走在路上抬頭一看才發現，竟然有隻孔雀站在4樓的外牆，當場讓他傻眼，「牠是怎麼上去的啊！」引起網友一陣討論。

照片中可以看到，一隻孔雀悠閒地站在社區大樓4樓的外牆上，從下午一路站到晚上。原PO表示，他知道孔雀會飛，但不知道可以飛到這麼高，「好酷，我以為孔雀飛不高，他（牠）飛到4樓高，現在下不來」。

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▲許多網友都知道孔雀具有飛行能力。（圖／翻攝爆廢公社）



網友看完紛紛留言，「我看過可以飛比電線桿還高2倍的高度」、「老實說，我也以為孔雀不會飛」、「牠如果開屏了，記得跟牠收開屏費」、「孔雀的飛行能力其實不錯喔！只是不能像候鳥一樣長途跋涉而已」。

孔雀在文學作品及神話中，常被稱為「鳳凰」的化身，牠們其實和一般鳥類一樣具有飛行能力，且飛翔姿態優雅、莊嚴，但孔雀是留鳥，生活的森林也較無空間展翅飛翔，所以要看見其飛翔的身影是非常困難的。日前才有一名日本網友在推特上分享一組孔雀在寺廟周圍飛翔的照片，猶如鳳凰一般，引起網友熱烈討論。

▼日本一名網友拍到孔雀飛翔的照片。（圖／翻攝yasunosukegram推特）

