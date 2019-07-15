ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

市區驚見「孔雀」卡4樓外牆！他傻眼：怎麼上去的啊

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼市區驚見「孔雀」卡4樓外牆！他傻眼：怎麼上去的啊。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO第一次發現孔雀可以飛到4層樓高。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／鄒鎮宇報導

孔雀會飛嗎？樹林一名男網友在臉書社團「爆廢公社」PO表示，他走在路上抬頭一看才發現，竟然有隻孔雀站在4樓的外牆，當場讓他傻眼，「牠是怎麼上去的啊！」引起網友一陣討論。

照片中可以看到，一隻孔雀悠閒地站在社區大樓4樓的外牆上，從下午一路站到晚上。原PO表示，他知道孔雀會飛，但不知道可以飛到這麼高，「好酷，我以為孔雀飛不高，他（牠）飛到4樓高，現在下不來」。

請繼續往下閱讀...

▲▼市區驚見「孔雀」卡4樓外牆！他傻眼：怎麼上去的啊。（圖／翻攝爆廢公社）

▲許多網友都知道孔雀具有飛行能力。（圖／翻攝爆廢公社）

網友看完紛紛留言，「我看過可以飛比電線桿還高2倍的高度」、「老實說，我也以為孔雀不會飛」、「牠如果開屏了，記得跟牠收開屏費」、「孔雀的飛行能力其實不錯喔！只是不能像候鳥一樣長途跋涉而已」。

孔雀在文學作品及神話中，常被稱為「鳳凰」的化身，牠們其實和一般鳥類一樣具有飛行能力，且飛翔姿態優雅、莊嚴，但孔雀是留鳥，生活的森林也較無空間展翅飛翔，所以要看見其飛翔的身影是非常困難的。日前才有一名日本網友在推特上分享一組孔雀在寺廟周圍飛翔的照片，猶如鳳凰一般，引起網友熱烈討論。

▼日本一名網友拍到孔雀飛翔的照片。（圖／翻攝yasunosukegram推特）

▲▼市區驚見「孔雀」卡4樓外牆！他傻眼：怎麼上去的啊。（圖／翻攝yasunosukegram推特）

▲▼市區驚見「孔雀」卡4樓外牆！他傻眼：怎麼上去的啊。（圖／翻攝yasunosukegram推特）

▲▼市區驚見「孔雀」卡4樓外牆！他傻眼：怎麼上去的啊。（圖／翻攝yasunosukegram推特）

關鍵字： 孔雀爆廢公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

小博美浮誇低吼捍衛零食主權　假裝自己很厲害...一摸變撒嬌

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

4小貓把機車當「透天別墅」塞好塞滿　前置「隱藏小貓..

只能用吸的！山竹撥開「內餡發霉長毛」　網萌暈：這顆..

原來我的狗狗老了？　4大跡象看老化…大部分出現在5..

犰狳翻面罕見曝雄偉GG　鄉民羨慕看呆…原來是交配利..

朕是貓...喵星人被扮成「包子兔」　拍大腿抗議：尼..

影／祖孫三人同步在客廳「張嘴睡」！網揭殘酷真相：你..

討厭剪指甲啦！舞麥折手手大哭　埋頭變「聞腋少女」委..

來阿嬤家超開心！阿金跳車直奔門口　見爸靠近興奮轉圈..

隔3天又少一隻！母石虎倒草叢屍體被移動過　今年第1..

看到爸準備收行李...黃金犬臭臉怒瞪　下秒趴平哭哭..

柴見鄰居騎車「用手手攔轎」討摸　下秒跨上去任由載走..

我來驗貨！貼心奴才幫試用活水機　劈腿「吐舌喝水」網..

貓奴神切各種廣播音...喵星人聽傻 後勁太強網笑爆..

汪叼零食情緒勒索「萌眼看哥哥」　達到目的秒翻臉....

搞威柴打疫苗激動狂唸像被虐待　趴媽肩怒譙...醫生..

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露..

討厭剪指甲！奴才幫牠毛手遮眼　虎斑貓暫失去視力：什..

最萌保姆！2歲橘貓溫柔哄寶寶　「伸出小掌」輕拍背：..

超萌小鸚「無影腳」神速抓抓 每秒狂抖12次.....

6柴犬拔河大賽「沒狗要動」　哨音一響...全體一起..

市區驚見「孔雀」卡4樓外牆！他傻眼：怎麼上去的啊

4小貓把機車當「透天別墅」塞好塞滿　前置「隱藏小貓..

隔3天又少一隻！母石虎倒草叢屍體被移動過　今年第1..

奴才想獨享冰淇淋...牧羊犬「死亡凝視」怒瞪：我看..

這是多少！米克斯「汪出精準數字」　眼神銳利狂賺肉肉

鸚鵡神級複製「電話鈴聲」　網看完驚：響完還有人接？

比幾根手指就「汪幾聲」　拉拉算術技能全開：簡單啦！

柴奶媽用過回不去！　灰貓長大「愛意眼神」磨蹭撒嬌

野蟾蜍住娃娃屋　「頂級生活」網看呆：簡直首富級豪宅

罕見！熱浪中誕生白子袋鼠　時時補擦防曬才能救命

「妳是我的超級英雄」！美小粉絲寫信拿給蔡英文　附贈..

市區驚見「孔雀」卡4樓外牆！他傻眼：怎麼上去的啊

林俊傑溫網朝聖…同框崔始源、白敬亭！　網驚指「後面..

蔡昌憲2個月減脂10.6%！油肚→精壯8塊肌　網推..

想壞壞卻「臨洞就軟」看片也不硬　男哀怨：弟弟好像沒..

快訊／萬華深夜槍響！男持刀砍警察　警開2槍還擊3人..

看到馬路有洞…爸爸立刻自掏腰包買材料　帶年幼女兒在..

日本喝珍奶好難！他曝誇張排隊照崩潰：要等5小時　網..

快樂檸檬上半年營收11.05億元創史上新高 雅茗董..

安聯小小世界盃大安俱樂部衛冕U10　6球員赴德、星..

寵物動物熱門新聞

貓把機車當別墅塞好塞滿爽住！　

山竹撥開內餡長毛　網萌暈：極品

原來我的狗狗老了？4大跡象看老..

犰狳翻面曝光雄偉GG　鄉民很羨..

貓被扮成「包子兔」　拍大腿抗議

祖孫客廳張嘴睡覺　網揭殘酷真相

討厭剪指甲！舞麥塞腋下委屈大哭

來阿嬤家超開心　阿金興奮轉圈圈

隔3天又少一隻石虎　屍體被移動..

看到爸收行李　黃金犬趴下哭哭

隱翅蟲爬手上！正妹大力一巴下場..

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

雞偷跑出籠舍　歐告衝去擒抱等爸

萌妹狂喊寶貝　喵無奈回應笑翻網

讀者迴響

熱門新聞

貓把機車當別墅塞好塞滿爽住！　

山竹撥開內餡長毛　網萌暈：極品

原來我的狗狗老了？4大跡象看老..

犰狳翻面曝光雄偉GG　鄉民很羨..

貓被扮成「包子兔」　拍大腿抗議

祖孫客廳張嘴睡覺　網揭殘酷真相

討厭剪指甲！舞麥塞腋下委屈大哭

來阿嬤家超開心　阿金興奮轉圈圈

隔3天又少一隻石虎　屍體被移動..

看到爸收行李　黃金犬趴下哭哭

隱翅蟲爬手上！正妹大力一巴下場..

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

雞偷跑出籠舍　歐告衝去擒抱等爸

萌妹狂喊寶貝　喵無奈回應笑翻網

比特撞臉男星　相似度獲本尊神回

最新影片

更多

柴見鄰居騎車「用手手攔轎」討摸　下秒跨上去任由載走：馬麻掰掰

我來驗貨！貼心奴才幫試用活水機　劈腿「吐舌喝水」網笑：是買給誰的

貓奴神切各種廣播音...喵星人聽傻 後勁太強網笑爆：平常壓力很大？

汪叼零食情緒勒索「萌眼看哥哥」　達到目的秒翻臉...爆咬主人手XD

搞威柴打疫苗激動狂唸像被虐待　趴媽肩怒譙...醫生：講國語就好

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面