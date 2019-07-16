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怕弄髒座位！司機上交流道「綁繩拖狗」　累喘狂奔1公里網氣炸

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▲▼怕弄髒座位！司機上交流道「綁繩拖狗」　累喘狂奔1公里網氣炸。（圖／翻攝自梨視頻）

▲司機將狗拴在車後拖行。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

寵物小組／綜合報導

大陸貴陽市有名駕駛貼出一段虐狗的影片，一輛計程車將米白色的小狗繫上繩子，拖行在車子後面行駛到交流道，狗狗被迫跟著跑，沿路累喘狂奔至少1公里，引起網友撻伐。事後司機出面解釋，是怕弄髒座位才將狗綁在車子外面，目前已被主管要求停運3天。

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貼出影片的駕駛在8日直擊，一輛計程車司機在車流密集的道路上，用繩子將小狗拴在車邊高速行駛。附近的車輛密集，狗狗被迫在危險的車陣中狂奔，幾次因為速度太快差點跟不上，一邊哈氣喘息，一邊吃力的被繩子拖著強迫奔跑。

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▲▼怕弄髒座位！司機上交流道「綁繩拖狗」　累喘狂奔1公里網氣炸。（圖／翻攝自梨視頻）

▲從影片來看，小狗並未因此受傷。

影片分享到網路上引起網友熱烈砲轟，留言撻伐虐狗的司機。當地的計程車管理科科長李烈斌也出面回應，指出該名司機是幫朋友運輸狗狗，因為擔心牠上車會弄髒座位，影響日後接客品質，才會以這種方式運載，沒想過會對狗狗造成傷害。

相關部門已勒令涉事司機遞交檢討書，停工3天作為處罰。而從影片來看，狗狗並未因此受傷，身體狀況良好，目前已回到飼主身邊生活。

＊觀看影片請按此

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關鍵字： 計程車司機綁繩拖狗大陸貴陽

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