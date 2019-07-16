2隻「迷你慣犯」誤闖壽司店　小藍企鵝同天被2度「逮捕」

▲威靈頓警方在民眾幫助下捉住小藍企鵝。（圖／翻攝自臉書／Wellington District Police）

國際中心／綜合報導

紐西蘭首都威靈頓（Wellington）一家壽司店的員工日前聽到店內傳出奇怪的「咕咕」聲，經過查看後才發現有2隻小藍企鵝躲在烤爐下面取暖。警方到場後，發現這2個可疑份子居然是「慣犯」，早上才被抓過1次，而這都是因為牠們正在尋找築巢的地方。

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據RNZ報導，威靈頓警方15日早上6點半接獲通報，有2隻小藍企鵝出現在火車站附近壽司店的食物餐車下。警察約翰（John Zhu）將步履蹣跚的牠們暫時「拘留」後，變送到威靈頓港放生，沒想到當天晚上又接獲通報，發現那2隻企鵝又再度穿越繁忙地馬路闖入餐車下。壽司店老闆表示，他用店內新鮮的鮭魚誘騙那2隻企鵝，「我抓住了一隻並把牠放進店內，防止逃跑。結果另外一隻也出來了，顯然是在尋找牠的伴侶，而我又抓了牠。」

員工莫利斯（Wini Morris）表示，她聽到店內有奇怪的「咕咕」聲，後來發現企鵝藏在烤爐下面取暖，「有企鵝在店裡露營的感覺讓人非常瘋狂，但我認為這很可愛，牠們可能有點害怕。」

不久，當地的企鵝專家麥克（Mike Rumble）和紐西蘭環保局（Department of Conservation，簡稱DOC）巡邏員羅伯特（Robert Ashe）趕來救援，他們發現那2隻企鵝打算在餐車下築巢，所以才會一直跑回去。麥克透露，打算另外安置一個築巢箱在海濱附近，希望牠們能留在那裡，「這是企鵝的生活習性，牠們總會回到可能築巢的地方，這也就是為什麼這2隻企鵝今晚會在這裡，即使是距離2、300米的地方。」

▲小藍企鵝總會回到可能築巢的地方。（圖／翻攝自維基）

羅伯特說明，企鵝會在交配季節開始前約1個月的時間裡尋找未來的巢穴，「我們會給牠們足夠的提示，這（餐車下）不是一個好地方」，並幫助這2隻企鵝搬到港口邊新的築巢箱裡，「我們把牠們放進箱子裡，結果牠們出來檢查環境後，就回到箱子裡開始互相咕咕叫。這是一個好現象，表示牠們感到舒適和放鬆。」

其實這並不是警方第一次接獲通報，造在13日晚間就有人看到企鵝出沒在費瑟斯頓街（Featherston），在民眾的幫助下成功送回港口。DOC稱，威靈頓港大約有600對小藍企鵝，算是當地相當常見的動物，然而這是第一次聽說有企鵝跑到餐車下安家落戶；除此之外也提醒民眾不要太靠近企鵝，以免被啄傷。