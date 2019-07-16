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影／小藍企鵝亂闖壽司店！　2隻躲在烤架下築巢溫存

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▲紐西蘭壽司店闖入2隻小企鵝，店家受驚報警。（圖／取自紐西蘭國家廣播電台推特）

▲兩隻小企鵝闖進壽司店，老闆嚇到報警。（圖／翻攝自推特／@radionz

實習記者崔子柔／綜合報導

據紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）報導，15日6點30分左右，有2隻走路搖頭晃腦的小藍企鵝出現在紐西蘭的一間壽司店，位在首都威靈頓火車站旁，店家發現後馬上報警處理。

紐西蘭正入冬，當地氣溫僅攝氏10度上下，企鵝就躲在壽司店的烤架下方縫隙，店家報警後，員警暫時拘留這2位「顧客」，隨後將牠們放生回威靈頓港（Wellington Harbour）。

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▲紐西蘭威靈頓警察局員警和被逮捕的小藍企鵝合照。（圖／翻攝自威靈頓警察局官方臉書

不料當天傍晚，紐西蘭保育部（Department of Conservation）再度收到壽司店老闆林隆（Long Lin，暫譯）通報，說這2位小客人穿越人車往來的馬路，再度闖入壽司店窩著。老闆說，他並不想就這樣讓這2隻小企鵝跑掉，所以用一些新鮮的鮭魚引牠們出來，其中一隻現身後先被他抓住，另外一隻跟著跑出來，也被逮個正著。

林隆提到這傢伙試圖要咬他，因此胸口多出幾道咬痕，不過他仍覺得整件事相當難以置信。

壽司店員工茉瑞絲（Wini Morris）表示自己聽到這2隻企鵝在烤架底下發出咕咕聲，「真的超瘋狂，居然有企鵝在自己的店裡紮營，不過我覺得很可愛，牠們鐵定嚇壞了。」

當地企鵝專家及保育部人員倫柏（Mike Rumble）隨後帶著誘捕網及盒子至店裡，將2隻小傢伙逮捕歸案，保育人員已經替牠們尋覓好能夠築巢的新家，不過倫柏說，牠們回到先前的地點築巢是企鵝的天性，因此後續壽司店老闆如果再打電話通報，他也不會感到意外。

小藍企鵝常見於澳洲南部及紐西蘭海岸，威靈頓港大約有600對小藍企鵝，可以說是當地相當常見的動物，但政府警告人們應該與企鵝保持距離，以免遭到咬傷。保育人員指出，再過一個月就是小藍企鵝的交配期，牠們顯然是在尋找適合的地點築巢、下蛋。

關鍵字： 小藍企鵝壽司店紐西蘭

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