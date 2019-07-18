帶回新成員沒告知！　獨子汪驚呆「眼神死控訴」：不是說只愛我？

▲狗狗發現主人多帶回一隻小狗當場崩潰驚呆。（圖／翻攝自The Dodo，下同）



寵物小組／綜合報導

飼主要迎接新成員，要先跟家裡的毛小孩講一聲！國外一隻拉布拉多貴賓狗凱文日前就嚐到被背叛的滋味，爸媽領養了一隻小狗，卻忘了事先告知，所以當牠看到「新家人」震驚到愣在原地，眼神死看著爸媽像是在控訴，「不是說好只愛我一個嗎？」

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▲狗狗凱文有長達4年的時間是家裡的獨子汪。



凱文身為家裡的獨子汪，有長達4年的時間擁有爸媽滿滿的溺愛，直到這天開始，一切都變了。幾個月前，女飼主Stroup和丈夫決定在領養一隻狗狗，並取名叫做萊爾，然而事實證明，他們忘了先詢問凱文的意願。

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▲凱文迎接新弟弟眼神死。



當他們將萊爾帶回家時，凱文簡直是嚇到無法思考，牠站在客廳露出充滿哀怨的眼神，彷彿在說著，「看看你們做了什麼好事！」任憑身旁的小屁汪騷擾邀玩，全身僵硬地愣住，無法輕易接受事實。

“What. Have. You. Done to me.” . . . #doodlebros #labradoodlesofinstagram #doodle #doodlesofinstagram #labradoodle #annoying #littlebrother #bigbrother #brotherlylove 由 Carleigh Johnson Stroup 發佈於 2019年6月12日 星期三

不過生性樂觀的凱文很快就接受自己多了一位弟弟，加上萊爾常常會討玩示愛，對哥哥充滿崇拜的感情，每天都只想跟在牠身邊當跟屁蟲，牠們很快就成為形影不離的兄弟，就連馬麻Stroup都笑說，「即使萊爾的出現讓凱文崩潰，但現在牠們已經變得密不可分，當我們離開時，凱文很高興有一個兄弟可以陪牠一起出去玩。」

▲▼凱文在一開始的震驚過去後，已經跟弟弟成為無法分離的兄弟。