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黑猩猩一起看電影變麻吉！　研究揭「情感建立」演化起源

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▲▼黑猩猩,靈長類。（圖／取自免費圖庫CC0）

▲黑猩猩。（圖／示意圖／取自免費圖庫CC0）

國際中心／綜合報導

科學期刊《皇家學會報告（Proceedings of the Royal Society）》的最新研究發現，2隻黑猩猩一起看電影以後，更喜歡倚靠在一起，互相理毛，證明「和同伴一起觀看事物」帶來的情感連結不只出現在人類身上。美國杜克大學心理與神經學系學者指出，也許靈長類建立社會關係的機制，共享更深遠的演化起源。

研究發現，19隻黑猩猩與7隻倭黑猩猩一起看影片以後，頻繁做出親密的示好行為，花費許多時間待在一起，看見人類時更快速地靠近。另一次實驗中，科學家讓黑猩猩們兩兩成對看電影，也收到相似的效果。

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▲▼黑猩猩,靈長類。（圖／取自免費圖庫CC0）

▲黑猩猩。（圖／示意圖／取自免費圖庫CC0）

研究共同作者沃夫（Wouter Wolf）以及托馬賽洛（Michael Tomasello）透露，實驗中使用眼動儀（Eye Tracker）確認黑猩猩們有沒有認真觀賞，也會給予乖乖坐好的「觀眾」果汁作為獎勵，「根據以前的研究，牠們最喜歡看同類出現的影片，所以我們播放了一群年輕黑猩猩玩耍的畫面。」

學者蒐集45隻黑猩猩的行為資料，發現其他靈長類也會因「一起觀賞某事物」產生強烈情感連結。他們坦言對於研究成果感到非常驚訝，因為許多研究者都認為，「分享」獲得快樂的能力是人類獨有的。

沃夫和托馬賽洛表示，這項發現為靈長類社會認知和社會行為的研究帶來突破，也許黑猩猩和人類建立情感的機制有著相同的演化起源。

關鍵字： 黑猩猩倭黑猩猩人類演化

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