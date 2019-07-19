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貨車底盤掉出小貓　駕駛「跑回國道撈貓」...超帥背影被讚爆！

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記者闕雁琳／採訪報導

上班前遇到的緣分！台中一名男駕駛Steven Huang今（19日）早載老婆出門上班，行駛到國道4號突然發現，前方的貨車底盤竟然掉出一隻虎斑貓，獨自穿梭在車陣當中，嚇得他下車往國道的方向跑回去，救援的背影相當帥氣，行車紀錄器上的影片分享出來也被網友讚爆！

▲▼國道撿到貓！貨車底盤掉出「虎斑毛球」　駕駛下車撈回被讚爆。（圖／網友Steven Huang授權提供）

▲▼駕駛下車衝去救貓。（圖／網友Steven Huang授權提供，下同）

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▲▼國道撿到貓！貨車底盤掉出「虎斑毛球」　駕駛下車撈回被讚爆。（圖／網友Steven Huang授權提供）

駕駛Steven Huang受訪時表示，他早上和老婆要一起去上班，比平時晚一點出門，沒想到就遇見突如其來的緣分。影片中可以看到，車子在等待紅綠燈正要起步，車輛前方的貨車底盤，突然掉出一隻虎斑花紋小貓，駕駛和老婆見狀先把車子開到空曠地停妥，再飛奔跑回交流道，順利將小貓撈起來。

當時他行駛台中國道四號下神岡交流道等紅綠燈，起步時前方貨車底盤突然跳出一隻小貓，讓2人都嚇壞了，放慢車速，掙扎著要不要下去救貓，「我就想那邊大車那麼多，不想要出門送貨時看到一灘，我會過意不去」，於是他思考幾秒之後，決定要伸出援手。

「不知道是被車流嚇傻了還是本來就不兇，小貓被毛巾包著就開始呼嚕到睡著...。」小貓年齡大概2個多月，體重1.16公斤，目前已經有吃驅蟲藥，除了小咳嗽和呼吸聲有點大，外觀並無大礙，醫生有先開藥，之後會再驗其他項目。

▲▼國道撿到貓！貨車底盤掉出「虎斑毛球」　駕駛下車撈回被讚爆。（圖／網友Steven Huang授權提供）

▲貓咪被包在毛巾裡，放鬆到呼嚕睡著。

Steven Huang也提到，由於公司還有2隻收編的米克斯，醫生說小貓要跟其他貓隔離，所以先讓牠住院觀察2天，醫生餵藥也方便，等情況穩定之後會再進行送養。

▲▼國道撿到貓！貨車底盤掉出「虎斑毛球」　駕駛下車撈回被讚爆。（圖／網友Steven Huang授權提供）

▲貓咪目前已經在醫院住院隔離，未來將會開放領養。

行車紀錄器的影片被分享出來之後，許多網友紛紛稱讚道謝，「你們真是帥翻了」、「感謝讓毛小孩能夠脫離危險」、「覺得跑下車的駕駛超帥的」、「好心會有好報的」、「謝謝你們，也祝貓咪找到好人家」、「最美的畫面好感動」、「暖男大哥」。

關鍵字： 國道台中貨車極品

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