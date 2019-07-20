世界最醜動物！只有錢人才養得起　1餐要吃掉上千隻螞蟻

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▲▼澳洲魔蜥,（Moloch horridus）。（圖／CFP）

▲澳洲魔蜥全身覆蓋著令人生畏的尖刺。（圖／CFP）

記者王麗琴／綜合報導

蜥蜴是爬蟲類中種類最多的族群，已知種類超過6000種，像是大家所熟知的壁虎、變色龍等都是蜥蜴的一種。在這麼多種類的蜥蜴中，有一種長相不僅極具奇特，而且不夠有錢還無法買來當寵物。也就是說，很多人會被牠的魔性外表所吸引，但一聽到價格就紛紛打退堂鼓。

這種奇特蜥蜴就是「澳洲魔蜥」（Moloch horridus），是一種澳洲特有的沙漠蜥蜴，體長約在21公分左右，全身覆蓋著令人生畏的尖刺。牠最具辨識度的特徵，就是牠頭上有2個特別大、像球般的刺，第一次看到牠的人可能會搞不清那裡是頭、那裡是尾，而且會疑惑為什麼牠的屁股上（其實在脖子上）長著那麼大的2個球（又稱假頭）。

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▲澳洲魔蜥可以活15至20年。（圖／翻攝自百科全書）

澳洲魔蜥主要分布在澳洲中南部，雖然牠們長著惡魔般的外表，但性格其實溫馴得像天使，專門在沙漠地帶尋找螞蟻為食，一餐可以吃掉上千隻。當遇到危險時，魔蜥會把頭低下來包在前腳中，使頸部的尖刺肉瘤凸出，假裝成另一顆頭，待敵人攻擊錯誤部位時再藉機逃脫。

因為要在沙漠中生存，澳洲魔蜥取得水份的方式極為特別。由於牠的身體布滿細微紋路，每當夜晚來臨，空氣中散落的水蒸氣在接觸到魔蜥的身體後便會形成露水，魔蜥身體上數以千計的細微小凹槽，會將水珠吸附，積少成多後便順著紋路流到口中，以供給身體所需的水分。

被稱為「魔蜥」可不是浪得虛名，澳洲魔蜥雖然無法像變色龍那樣隨著環境變色，但牠能隨環境變出紅、黃、棕三種顏色來隱藏自己，而這三色就是沙漠的基本顏色。

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▲魔蜥全身有如披著尖刺盾甲，讓獵食者難以吞嚥。（圖／翻攝自百科全書）

雖然澳洲魔蜥有著魔鬼般的長相，但牠確實是一種完全無害的動物，個性也溫馴得像天使，這就是為什麼有人會被牠吸引。不過想要買一隻魔蜥來養，花費至少要5-6位數字，而且要飼養牠可是需要一個巨大的螞蟻王國，因為牠只吃螞蟻，且一天會吃掉數千隻。

關鍵字： 澳洲魔蜥Moloch horridus澳洲棘蜥

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