萌喵咬維尼狂踏踏！　飼主「神回6字」萬名網笑瘋：要被屏蔽了

記者闕雁琳／採訪報導

真會選踏踏的對象！高雄一名飼主林錦舟日前捕捉到家裡的白底虎斑貓黑糖第一次踏踏的畫面，只見牠踩在維尼身上眼神放空，雙手規律的擺動。事後飼主分享出影片，並神回6個字，讓萬名網友笑噴直呼「影片要被屏蔽了！」

▲黑糖踩在小熊維尼身上踏踏，讓飼主笑說會被大陸禁播。（圖／網友林錦舟授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



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影片中可以看到，黑糖跳到維尼身上，一雙小手隨著律動，來回壓頭踏踏，全身放鬆之後眼神開始迷茫，耳朵微微開飛機趴下休息，整段畫面十分可愛。飼主林錦舟事後分享出影片並幽默的口吻寫道，「第一次看到你踏踏好療癒，這在大陸會不會禁播啊...」立馬笑噴一票人。

▲▼黑糖是從動物醫院領養回來的小貓。



林錦舟提到，4個多月的黑糖是3月份在一家獸醫院領養的，之前從沒看過牠踏踏，想不到第一次看到，就是在踩維尼熊身上。他笑說，原來這隻已經被咬破的維尼熊是要拿去丟掉了，跟回收的紙箱放在一起，「後來我無意中看到黑糖跳上去開始踏踏」，覺得十分有趣，就隨手錄下這段影片。

▲黑糖去大陸可能會被抓走XD

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影片分享到「貓咪也瘋狂俱樂部」之後引起熱議，許多網友紛紛留言笑說，「大陸不止禁播，可能還會有生命危險」、「對岸會整個打馬賽克」、「顛覆國家罪」、「這隻貓是不是要被抓走了」、「你的信用要被扣分了」、「寶貝想當按摩師啦」、「 禁播+主人跟貓抓去浸豬籠」、「抓到了！這隻貓台獨」。

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