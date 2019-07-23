尿布貴賓睡前執行「神秘儀式」　暖心真相500人萌翻：我家的也會！

記者吳鎮良／採訪報導

這到底是什麼神祕儀式！？新北市的飼主Huei Huei家中有隻灰貴賓「漾漾」，外型超萌的牠每天睡前都有個特殊的習慣，那就是牠會抓棉被要鋪床，如此一來才能睡得更香甜。馬麻最近錄下愛犬睡前執行神秘儀式的模樣，並且分享到網路上，不到一日就吸引將近500多名網友按讚，還有人表示，「我家的也會！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲貴賓「漾漾」每天睡前都會執行神秘儀式。（圖／臉書粉專「調皮搗蛋灰貴賓-漾漾」提供，下同）

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飼主Huei Huei日前在臉書寵物社團PO出這段視頻並註解，「睡前一定要有的抓抓儀式。」畫面中，貴賓漾漾穿著尿布、坐在床上，對著眼前的枕頭使出抓抓攻擊；只見牠有規律地從左邊抓到右邊，中間停格休息一下，又繼續從右邊抓到左邊，奇特的模樣既可愛又逗趣，不過這一切原來是為了要幫主人暖床。

▲▼漾漾的睡姿能狂野也能氣質。



馬麻笑說，「當時約晚上11點，漾漾的睡覺時間到了，過去牠在睡前都有抓棉被要鋪床的習慣，結果這次是換抓枕頭，而且還坐著抓，看起來很像另類的儀式哈哈！」雖然漾漾在下個月就領養滿2年了，但牠在家仍有亂尿尿的習慣，也因為這樣只要牠有上床，飼主就會給牠包尿布。

這段有趣的影片在網路上傳開後，許多飼主看完也都在底下紛紛留言表示，「祈禱明天菜色豐富有好多肉肉吃」、「感覺好像在彈一首快板鋼琴曲」、「今天吃太多肉肉了，睡前先來運動一下」、「哈哈哈好可愛」、「亮點是尿布XDD」；另外，也有人說，「我們家的也會這樣」、「我家的是會理被被」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲6歲的漾漾看起來還是很童顏。



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