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台灣黑熊預警系統第一次啟動　「發出躁音」嚇跑牠同時也拍下身影

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▲▼黑熊監測通報系統，7月20日晚間發揮了作用，成功拍下台灣黑熊的影像並有效遏止台灣黑熊進入山屋。（圖／台東林管處提供，下同）

▲▼黑熊監測通報系統，7月20日晚間發揮了作用，成功拍下台灣黑熊的影像並有效遏止台灣黑熊進入山屋。（圖／台東林管處提供，下同）

▲▼黑熊監測通報系統，7月20日晚間發揮了作用，成功拍下台灣黑熊的影像並有效遏止台灣黑熊進入山屋。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

嘉明湖國家步道近年來常有台灣黑熊造訪事件發生，去年8月更發生數起黑熊進入山屋的情形，完全不畏懼人類的畫面，至今尚令人印象深刻，引發人熊衝突的可能性隨之增加。台東林管處增2度邀請專家學者現地勘查，訂出人熊衝突之預防措施，也建置黑熊監測通報系統，系統於6月下旬啟用，在7月20日晚間發揮了預警通報作用，有效遏止台灣黑熊進入山屋。

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▲▼黑熊監測通報系統，7月20日晚間發揮了作用，成功拍下台灣黑熊的影像並有效遏止台灣黑熊進入山屋。（圖／台東林管處提供，下同）
   
「黑熊預警系統」是利用無線電，將感應拍攝到的影像，即時傳輸到電腦基站，再透過網路即時發送email通知管理員。 7月20日晚間06:48管理員收到email傳來在較遠處自動相機拍到台灣黑熊的照片，並發出警報音，山屋管理員於第一時間接獲通報時，第二警報點也發出警報音，因該點位與山屋尚有30公尺距離，山屋管理員已做好因應準備，立即啟動噪音驅趕流程，成功驅離台灣黑熊，並提醒山友外出時要提高警覺，並妥善收拾食物與廚餘等，減少可能因人熊接觸所造成之衝突。

▲▼黑熊監測通報系統，7月20日晚間發揮了作用，成功拍下台灣黑熊的影像並有效遏止台灣黑熊進入山屋。（圖／台東林管處提供，下同）

▲▼林管處設置的黑熊預警系統。

▲▼黑熊監測通報系統，7月20日晚間發揮了作用，成功拍下台灣黑熊的影像並有效遏止台灣黑熊進入山屋。（圖／台東林管處提供，下同）
    
預警系統是利用無線電傳輸，太陽能板充電，山下網路管控系統，長期針對山屋周邊野生動物監測，瞭解生物相，亦可節省人力，不用再舟車勞頓花費多天收集「不即時」的黑熊出沒資訊。

目前該套系統率先應用在人為活動頻繁的向陽山屋周邊，以避免人熊衝突發生，當系統監測到黑熊時，可以即時發揮預警功能，山屋管理員即進行預防管理作業流程。

▲▼黑熊監測通報系統，7月20日晚間發揮了作用，成功拍下台灣黑熊的影像並有效遏止台灣黑熊進入山屋。（圖／台東林管處提供，下同）

總共設置了15個點，5個是無線電的基站無紀錄影像，另10個點可記錄影像。
    
台東林管處劉瓊蓮處長表示，「黑熊預警系統」可即時通報、提早覺察黑熊靠近山屋，有利於即早因應，提高警覺，減少人熊衝突，提升山友安全，未來規劃將系統將延伸到嘉明湖山屋。然而這個系統只是處理人熊衝突的一個環節，後續還要與山屋、食物廚餘管理、登山宣導等相關措施配合，才能真正建立人熊能共處的登山環境。

關鍵字： 人熊衝突預警系統啟動防範台灣黑熊入侵向陽山屋無線電廚餘

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